Sampdoria, ai playoff davanti a Eriksson. Balleri: “Momento toccante, l’entusiasmo può far credere alla Serie A”

Genova. Al Luigi Ferraris contro la Reggiana una giornata positiva per la Sampdoria sotto l’aspetto sportivo, con la matematica qualificazione ai playoff, che ha avuto un momento di grande emozione nel prepartita. La società ha organizzato un vero e proprio parterre de rois con gli ex giocatori, tra i più importanti della storia blucerchiata, dell’invitato d’eccezione: un vero e proprio tributo ad un commosso Sven-Goran Eriksson, che a gennaio aveva annunciato pubblicamente di avere ancora pochi mesi di vita a causa di un tumore al pancreas.

Sono stati particolarmente toccanti gli abbracci con l’ex allenatore. Difficile da spiegare, infatti, tutto quello che è passato per la mente in quegli istanti. Ci prova David Balleri, giocatore della Samp dal 1995 al 1999, che vedendo uno stadio così emotivamente coinvolto la definisce come “una bella giornata colorata di blucerchiato“.

David, come ti senti dopo domenica?

Felicissimo e onorato, aver rivisto Eriksson è stato emozionantissimo. Era da una vita che non lo vedevo, davvero un momdnto toccante. Bello anche aver incontrato nuovamente i miei ex compagni. Quando si invecchia solitamente si cambia un po’ fisionomia, però mi ha riconosciuto subito. Ci siamo salutati senza dirci tanto perché eravamo in tanti. Mi ha detto “ti saluto volentieri”, vuol dire che gli ho lasciato un bel ricordo.

E quali sono i tuoi ricordi con lui?

Di un allenatore bravissimo, un signore sia in campo sia fuori. Mi rimarrà sempre nel cuore perché mi ha aiutato tanto quando sono arrivato dal Padova. grande allenatore per me. Mi ha insegnato a stare in campo, le cose più importanti che deve fare un calciatore quando è in una società importante. A quell’età ero un po’ matto, con lui ho imparato tanto.

Una grande ovazione da parte di tutto lo stadio…

Il mister è rimasto nei cuori dei sampdoriani per quello che ha fatto. Vederlo acclamato è stata una cosa bellissima. Quando si sta in una società come la Sampdoria, una delle società più importanti d’Italia, con i tifosi più importanti d’Italia, è difficile dimenticare chi ha fatto bene e si è comportato bene.

La Sampdoria può sperare nel salto di categoria?

Sempre con i piedi per terra. Sarà dura perché la Sampdoria non parte da favorita, ci sono delle squadre più attrezzate. Però ha talmente entusiasmo, volendo far vedere che è tornata, che mi auguro possa andare avanti e riuscire ad andare in Serie A. Intanto venerdì c’è una partita importante contro il Catanzaro da provare a conquistarsi il quarto di finale in casa.

Che voto daresti alla prima annata in blucerchiato di Andrea Pirlo?

Quello che sta facendo durante le settimane è quello che si sta vedendo in campo. Inizialmente ci sono state delle difficoltà ma piano piano è riuscito a dare la svolta per fare esprimere i suoi giocatori al cento per cento. Sta facendo grandi passi con la squadra, gli darei un bel 10.

Che cosa si percepisce di diverso a livello ambientale rispetto allo scorso anno? Maggiore fiducia?

L’anno scorso è stato terribile, specialmente per motivi societari, ma i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Entrando a Marassi prima della partita ho avvertito un’aria diversa: di cambiamento. Vedere 30’000 spettatori in Serie B non è facile, solo i tifosi della Sampdoria possono fare queste cose. E credo che da ora la Samp possa solo migliorare sotto tutti i punti di vista. Ferrero? Non se ne sente più parlare e ci va bene così. Bisogna guardare avanti, non indietro.

Cosa prova David Balleri nei confronti dei tifosi sampdoriani?

Gratitudine per i complimenti che mi fanno ogni volta che mi vedono. Sono passati trent’anni dalle mie quattro stagioni blucerchiate e non è scontato. Tutto questo è bellissimo perché anche domenica ho fatto un sacco di foto e mi hanno salutato in tanti. Tutto questo affetto lo contraccambierò sempre.