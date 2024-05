Salone del Libro, la Liguria ha offerto al pubblico 5mila porzioni di focaccia e pesto

Genova. Sono state oltre 5mila le porzioni di focaccia servite con o senza pesto Dop e sono stati più di 10mila i dolci offerti nella “Sala Liguria” durante i primi quattro giorni del Salone del Libro.

Tra le tante eccellenze liguri proposte, non potevano infatti mancare pesto, focaccia e, ad accompagnare, i dolci della tradizione.

Il progetto di Regione Liguria per il suo stand intende infatti ricreare una piazzetta ligure a tutti gli effetti, non solo con le case fatte di libri divisi per sezioni tematiche, ma anche con momenti di degustazione da trascorrere in compagnia o sfogliando le pagine di un libro. Una lettura che viene arricchita dai segnalibri illustrati da Jean Blanchaert, artista che ha disegnato i 100 volti liguri più celebri.

La “Sala Liguria” proseguirà le sue attività di presentazioni, incontri e degustazioni anche domani, lunedì 13 maggio (dalle 10 alle 20), giornata che chiuderà la XXXVI edizione del Salone del Libro di Torino.