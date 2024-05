Salini e Salvini elogiano Toti: “Protagonista del maestoso rinascimento della Liguria”

Genova. È Giovanni Toti il convitato di pietra della cerimonia convocata a Palazzo San Giorgio per la posa del primo cassone della nuova diga foranea. Posa che in realtà non è nemmeno avvenuta durante l’evento, visto che la manovra di affondamento dura qualche ora e il trasporto ha richiesto più tempo del previsto. Un appuntamento rimasto in dubbio fino a pochi giorni prima, dato che in Liguria i pensieri sono ben altri dal 7 maggio in poi, ma che il ministro Matteo Salvini per primo ha voluto confermare: “Ho letto che era più prudente essere altrove, lascio ad altri questi ragionamenti”.

Il primo a citare dal predellino il presidente ligure, impossibilitato a presenziare essendo agli arresti domiciliari, è l’ad di WeBuild Pietro Salini: “Voglio ricordare a tutti che Toti è parte del processo di rinascita di questa regione“. E lo fa ricordando i tempi difficili seguiti al crollo del ponte Morandi, una ricostruzione di cui il colosso delle infrastrutture è stato assoluto protagonista insieme a Fincantieri, gli stessi artefici del progetto faraonico che sta vedendo la luce in porto.

E poi Salvini, che usa parole ancora più chiare per il governatore: “Ringrazio Giovanni Toti che è stato coprotagonista di un rinascimento ligure che negli ultimi anni è stato imponente e maestoso. Non voglio entrare in argomenti che non mi competono, ma ricordo la fame di sviluppo di questa città”. E poi, con un velato riferimento all’inchiesta genovese: “Il ministro delle Infrastrutture incontra imprenditori? Sì, è il mio mestiere, altrimenti sarei un dopolavorista”.

Riflettori puntati anche su Paolo Piacenza, il commissario dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, indagato per abuso d’ufficio nella vicenda delle concessioni a Spinelli. Il successore temporaneo di Signorini, però, non è mai passato davanti al plotone di telecamere pronte a registrare dichiarazioni.

Dichiarazioni che, del resto, non sono arrivate nemmeno dagli altri protagonisti illustri. “Parlo dopo a teatro”, ha detto Salvini liquidando i cronisti che gli chiedevano una breve intervista alla fine della cerimonia. Il vicepremier era atteso alle 18.00 al Duse per presentare il suo ultimo libro. Unico a parlare il presidente ad interim della Regione, Alessandro Piana, che da giorni ribadisce lo stesso concetto: si va avanti sulla strada tracciata da Toti. Almeno finché la giunta rimarrà in carica.