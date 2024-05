Rotonda di Carignano, i reperti archeologici non fermano il cantiere: in arrivo una variante

Genova. Sono pronti a ripartire i lavori per la realizzazione di un supermercato presso la rotonda di Carignano: dopo il ritrovamento dei reperti archeologici, infatti, la ditta che ha in appalto i lavori sta per presentare una variante che terrà conto di vincoli espressi dalla Soprintendenza delle Belle Arti a seguito dei reperti emersi dagli scavi.

Questa la “notizia” emersa oggi in Consiglio comunale, dove il progetto del nuovo supermarker è tornato all’ordine del giorno grazie ad un articolo 54 presentato dal consigliere Fabio Ceraudo del M5s con il quale si chiedevano aggiornamenti sui cantieri alla luce dei ritrovamenti

A rispondere l’assessore Mario Mascia che ha ricordato come il progetto prevedeva anche la riqualificazione del Poggio della Giovine Italia, terminato, e la rigenerazione della rotonda, in corso. Le criticità si sono però riscontrare nella parte di ponente, dove sono tornate alla luce parti delle mura storiche e altre fortificazioni risalenti ai periodi bellici.

“La rigenerazione dell’area andrà avanti – ha poi concluso Mascia – un progetto che prevede un incremento degli spazi verdi e di pubblica fruibilità che sarà oggetto di grande apprezzamento da parte dei genovesi. Entro i prossimi 10 giorni sarà presentata la variante al progetto”.

Secca la replica del consigliere Ceraudo: “Non penso che tutti i residenti e i genovesi siano d’accordo con queste parole. Noi quando pensiamo alla rigenerazione pensiamo ad un vero percorso di arricchimento del verde pubblico e di spazio per la collettività. Non a nuovi supermercati, che di rigenerazione non hanno nulla”.