Morte di Roberta Repetto, la procura rinuncia alla Cassazione. Lo sfogo della sorella: “Uccisa due volte”

Genova. “Con questa decisione hanno ucciso mia sorella ancora una volta”. È durissima Rita Repetto nel commentare la decisione della procura di Genova di non ricorrere in Cassazione contro la sentenza d’appello che ha assolto in secondo grado Paolo Bendinelli , fondatore del Centro Anidra di Borzonasca, e condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con la condizionale il medico bresciano Paolo Oneda, considerandolo in parte responsabile della morte di Roberta Repetto.

Rita è la sorella di Roberta, morta nel 2020, a 40 anni, dopo essere stata operata per togliere un neo – rivelatosi poi una gravissima forma di melanoma – in una delle stanze del centro olistico Anidra. Di fronte ai dolori crescenti e un generale peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’intervento, Repetto non era stata accompagnata in ospedale né da uno specialista, ma era stata tranquillizzata sull’esito positivo dell’operazione e curata, scriveva l’accusa, con “tisane zuccherate e meditazione”. La donna era morta all’ospedale San Martino a due anni dalla rimozione del neo su un tavolo del Centro Anidra: gravissime ormai le sue condizioni a causa delle metastasi, e ai medico non era rimastonurlla da fare.

Bendinelli e Oneda erano stati condannati in primo grado con l’accusa di omicidio colposo, entrambi a tre anni e quattro mesi di reclusione con lo sconto di pena dato dall’abbreviato. In appello, lo scorso febbraio, i giudici avevano come detto assolto Bendinelli e ridotto a un anno e quattro mesi con sospensione condizionale la pena per Paolo Oneda. Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno smontato la tesi dell’accusa e quanto da sempre sostenuto dalla famiglia, ovvero che Roberta fosse stata plagiata da Bendinelli e allontanata da affetti e punti di riferimento per fondersi completamente con il mondo e la visione del fondatore del centro e della comunità che lo frequenta.

“Era del resto una donna adulta, pienamente in grado di decidere se consultare o meno dei sanitari in caso di dubbi sulla sua condizione di salute”, scriveva la Corte di appello di Genova, riconoscendo a Oneda la colpa di “avere assecondato la paziente in richieste palesemente contrarie ai propri doveri di medico”, in riferimento al non averla convinta a sottoporsi a esami specifici e cure ospedaliere.

A distanza di poco più di tre mesi la notizia che la procura non ricorrerà alla Cassazione, confermata da Rita Repetto, che dal 2020, oltre a chiedere a gran voce giustizia per la sorella, è impegnata in un’opera di sensibilizzazione sul cosiddetto fenomeno ‘settario’: “Ho appreso con sdegno, stupore e dolore che la Procura di Genova non ha intenzione di procedere in Cassazione né nei confronti di Paolo Bendinelli ne’ nei confronti di Paolo Oneda – ha scritto Repetto – Constatato ciò, non posso far altro che dichiarare quanto segue: mi vergogno di essere italiana, mi vergogno di far crescere i miei figli in uno Stato che tutela gli imputati e non le vittime, mi vergogno di una magistratura che dopo aver chiesto una condanna di 16 anni e una di 14 anni per omicidio volontario accetta con disinvoltura la sentenza di appello senza ricorrere in cassazione per motivi a me ignoti”.