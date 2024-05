Rivarolo: spaccio di cocaina dietro il banco, chiuso ortofrutta. Tre bar chiusi per carenze igieniche

Genova. Maxi controlli nei giorni scorsi da parte dei carabinieri della compagnia di Sampierdarena tra Rivarolo e Bolzaneto.

All’operazione hanno collaborato anche gli ispettori sanitari di Asl 3, che hanno effettuato 16 ispezioni in altrettanti esercizi pubblici stabilendo l’immediata sospensione dell’attività per tre a causa di gravi carenze igienico sanitarie.

In aggiunta sono state staccate sanzioni per 1.000 euro, sempre per violazioni alla normativa. Nel corso dei controlli è stato inoltre notificato un provvedimento di chiusura, ai sensi dell’art. 100 del Tulps, al titolare di una rivendita di frutta e verdura nel quartiere di Rivarolo.

Il titolare, un 35enne cittadino marocchino, era stato arrestato due settimane fa dai carabinieri del nucleo operativo ed è attualmente agli arresti domiciliari: era stato accertato che all’interno del negozio portava avanti un giro di spaccio di cocaina.