Risse tra ubriachi e aggressioni: chiuso per un mese il circolo Il Faro di Sampierdarena

Genova. Risse e violenze fra ubriachi, l’ultima delle quali è avvenuta all’alba del 27 aprile. Per questo la questora di Genova Silvia Burdese ha chiuso per un mese ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, un circolo ricreativo di Sampierdarena.

Il circolo Il Faro non è nuovo a questo tipo di provvedimento. Infatti dal 2011 ad oggi, nonostante l’avvicendarsi di diverse gestioni, è stato reiteratamente monitorato dalle forze dell’Ordine e oggetto di plurime sospensioni della licenza.

Il provvedimento di ieri è stato ritenuto necessario “per porre fine ad una situazione grave di pericolosità sociale ingenerata dalle condotte violente dei frequentatori del circolo, molti dei quali pregiudicati, spesso correlate ad un’incontrollata assunzione di bevande alcoliche” spiega una nota della Questura.

L’ultimo episodio di violenza si è verificato il 27 aprile quando cinque equipaggi delle volanti e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti per la segnalazione di una lite e conseguente aggressione ai danni di una donna. L’autore della violenza, prima all’interno del locale e poi all’esterno, ha aggredito l’ex compagna, con una grossa pietra, fatto che ha generato una rissa tra due fazioni contrapposte.

I poliziotti sono riusciti a separare i contendenti e a riportare la calma, non senza difficoltà anche a causa della presenza di molti avventori del locale completamente ubriachi. L’aggressore era stato denunciato per tentate lesioni aggravate e sanzionato per ubriachezza.