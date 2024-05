Rincari Telepass: le nuove tariffe e le alternative

Ci sarà qualcosa di nuovo sotto il sole di luglio per quanto riguarda gli abbonati al noto servizio di telepedaggio Telepass; la carta stampata ha dato infatti un certo risalto alla notizia che i canoni delle varie proposte subiranno rincari percentualmente rilevanti.

La notizia non ha certo fatto saltare di gioia i milioni di utenti Telepass; chi viaggia in autostrada, infatti, nell’ultimo anno ha già subito i rincari dei carburanti e avrebbe fatto volentieri a meno dei rincari del telepedaggio che entreranno in vigore a partire dal primo giorno di luglio 2024.

Si deve però precisare che gli utenti del servizio hanno a disposizione alcune alternative per contrastare l’aumento tariffario. Infatti, se è vero che per anni Telepass ha detenuto di fatto il monopolio del telepedaggio autostradale, è altrettanto vero che da qualche tempo sono entrati nel mercato anche altri operatori fra cui UnipolMove, servizio di UnipolSai tramite la controllata UnipolTech.

Diamo quindi uno sguardo alle nuove tariffe dei servizi Telepass e scopriamo quali sono le alternative che gli utenti della rete autostradale hanno a disposizione.

Le nuove tariffe Telepass in vigore dal 1° luglio 2024

I 7 milioni circa di utenti del servizio Telepass hanno sottoscritto uno dei seguenti servizi: Base, Easy, Plus e Pay Per Use. Ognuno di essi ha tariffe e servizi diversi.

Il pacchetto Base è quello che percentualmente subirà l’aumento più consistente; gli abbonati infatti vedranno innalzarsi il canone mensile dagli attuali 1,83 euro ai 3,90 euro. Stiamo quindi parlando di un canone più che raddoppiato (113%).

Non va molto meglio a chi ha sottoscritto a suo tempo il pacchetto Easy; questo infatti passerà da 2,50 a 4,64 euro mensili.

Anche l’opzione Plus, quella che mette a disposizione più servizi, non sfugge al rincaro estivo; se è stata sottoscritta prima del 15 aprile passerà da 3 a 5,14 euro mensili, mentre se è stata sottoscritta successivamente passerà da 3 a 4,90 euro mensili.

L’opzione Telepass Pay per Use è quella pensata per coloro che dell’autostrada fanno un uso saltuario e che preferiscono pagare l’effettivo utilizzo. Attualmente la tariffa è di 2,50 euro nei mesi in cui il dispositivo viene utilizzato; dal 1° luglio invece si cambia perché si dovrà pagare 1 euro per giorno di utilizzo. L’attivazione del servizio Pay per Use prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

Le alternative all’aumento

Quali sono le alternative all’aumento? L’abbonato al servizio Telepass può decidere di accettare il rincaro; in questo caso non deve fare niente perché le nuove condizioni saranno applicate automaticamente al profilo in essere.

Se invece non intende accettare l’innalzamento del canone, ha davanti a sé due possibilità. Può decidere di disdirel’abbonamento senza alcun addebito (le condizioni contrattuali sono state variate con decisione unilaterale di Telepass); in questo caso pagherà i pedaggi tramite contanti oppure con carte di debito o credito.

Un’altra possibilità è quella di optare per il servizio di telepedaggio con un altro operatore. In apertura abbiamo citato UnipolMove che propone tariffe più convenienti: i piani per i clienti consumer sono due, uno destinato a chi viaggia spesso in autostrada (UnipolMove Base) e uno a chi fa della rete autostradale un uso saltuario (UnipolMove Pay per Use).

UnipolMove Base prevede un canone zero per 12 mesi (promozione valida fino al 28 maggio 2024); in seguito si pagheranno 1,50 euro mensili per il primo dispositivo e 1 euro al mese per un eventuale secondo dispositivo, associato allo stesso contratto.

UnipolMove Pay per Use prevede invece canone giornaliero di 0,50 euro, nel giorno di utilizzo, fino alle 23:59 dello stesso giorno. Se non si usa il dispositivo non ci saranno addebiti del canone. Questa opzione prevede un costo di attivazione una tantum di 5 euro. Il servizio è sottoscrivibile online o nelle Agenzie UnipolSai.