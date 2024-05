Ricorso Skymetro, Toti: “Mentalità ambientalista sbagliata, la maggioranza vuole infrastrutture”

Genova. “È l’ennesimo ricorso, diciamo che ahimè ci siamo abbastanza abituati. Ricordo ricorsi persino, con Portofino isolata, per l’apertura di un transito agli scooter. Credo che sia una mentalità sbagliata, sia di tutelare l’ambiente sia di far progredire questo paese”. Così il presidente ligure Giovanni Toti commenta il ricorso presentato da Legambiente per conto del Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile contro il progetto della metropolitana sopraelevata in Valbisagno.

“C’è chi non si rassegna al fatto che le infrastrutture servono in questo paese – attacca Toti -. Servono mobilità su ferro, servono le grandi infrastrutture ferroviarie, ma servono anche strade, autostrade, serve una serie di infrastrutture in cui siamo rimasti indietro, così come servono infrastrutture a servizio della nostra portualità. Credo che interpretare l’ambientalismo come immobilismo sia qualcosa di molto sbagliato. E ancora peggio è trasformare un mal interpretato ambientalismo in qualcosa che assomiglia a quella decrescita felice o, peggio ancora, a quelle mentalità egualitarie e appiattenti pre-muro di Berlino. È qualche cosa che francamente non mi spiego. Quando le associazioni ambientaliste, ma non solo loro, diventeranno un interlocutore positivo, io credo che faranno il loro bene, prima che il bene di una regione che comunque andrà avanti, come abbiamo dimostrato avere la volontà di andare avanti dal biodigestore di Saliceti alla diga del porto di Genova e molto altro”.

Toti ammette di non aver letto i 15 punti evidenziati dai ricorrenti: “No, francamente se ne occuperanno gli avvocati. È un’opera discussa. Potrei dettagliarla in ogni modo, dalla curva dei binari all’uscita di Brignole all’altezza dei piloni”.

“Ma d’altra parte – aggiunge parlando di un altro progetto genovese su cui pende più di un ricorso al Tar- sull’altezza e il colore dei piloni è stata fatta questione anche su una funivia che dovrebbe dilettare i nostri turisti sbarcati dalla Stazione Marittima per andare a vedere dei forti che oggi sono sostanzialmente un rudere. C’è qualcuno che preferisce i ruderi, i rovi, il filo spinato arrugginito ai forti che ospitano ristoranti, bar, piste ciclabili e luoghi dove i turisti consumano, producono ricchezza e magari un po’ di allegria. Credo che francamente sia una mentalità quasi inconciliabile. Penso anche che sia in possesso di una parte minoritaria del nostro paese: la maggior parte dei cittadini del nostro paese pensa che le infrastrutture siano qualche cosa di importante e realizzate in maniera troppo lenta”.