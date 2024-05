Giovane richiedente asilo picchiato e sfregiato in strada. L’appello del centro di accoglienza: “Se qualcuno ha visto si faccia avanti”

Genova. Due aggressioni nella stessa serata a poche centinaia di metri di distanza, in entrambi i casi le vittime sono ragazzi molto giovani, uno di appena 14 anni. La zona in questione è quella tra via Rossini e via Fillak, e la sera è quella di mercoledì 8 maggio.

Tutti e due i ragazzi sono stati aggrediti con un coccio di bottiglia, ma se per il 14enne fortunatamente si è trattato di tagli superficiali a una mano e i carabinieri sono già riusciti a ricostruire cosa sia accaduto (una lite tra gruppi di ragazzini rivali) nell’altro le ferite sono più gravi: un profondo taglio al volto che ha richiesto 12 punti di sutura.

La vittima è un richiedente asilo di 24 anni, ospite di un centro di accoglienza gestito dalla cooperativa il Biscione. Sono stati proprio gli operatori della cooperativa ad accompagnare il ragazzo, oltre che ferito anche molto sotto choc dopo l’aggressione, a fare denuncia ai carabinieri. E sono sempre gli operatori a lanciare l’allarme sull’accaduto, chiedendo che venga fatta chiarezza e facendo appello a chi ha assistito all’aggressione, avvenuta intorno alle 20, perché si faccia avanti.

“Il ragazzo stava camminando in via Fillak per tornare al centro quando è stato avvicinato da un tre sconosciuti – spiega Mariateresa Castelli della cooperativa il Biscione – Lui parla poco l’italiano ed è già traumatizzato, è arrivato da poco dalla Nigeria. Ha notato l’atteggiamento aggressivo e si è allontanato. Ci ha riferito di essere stato inseguito. I tre hanno minacciato di colpirlo con una pietra, poi lo hanno buttato a terra, picchiato e infine tagliato su una guancia con un coccio di bottiglia. Poi sono scappati”.

Il giovane è riuscito a tornare al centro di accoglienza, dove è stata chiamata l’ambulanza che lo ha accompagnato all’ospedale Villa Scassi per essere medicato. Una volta dimesso è stato accompagnato dai carabinieri per fare denuncia.

“Siamo annichiliti di fronte a questo insensato episodio di violenza nei confronti di un richiedente protezione internazionale – dice Castelli a nome di tutti gli operatori della cooperativa – esprimiamo solidarietà e sostegno al giovane in questo momento difficile condannando fermamente ogni forma di violenza e discriminazione”. Il ragazzo ha fornito una descrizione sommaria degli aggressori: giovani, tra i 15 e i 20 anni, dalla pelle chiara, ma non ha saputo riconoscere altro. Da qui la richiesta a eventuali testimoni di farsi avanti.

“Esprimiamo profonda preoccupazione – prosegue Castelli – condanniamo l’aggressione subita dal giovane ospite e auspichiamo che le autorità competenti faranno tutto il possibile per individuare e perseguire i responsabili di questo vile attacco. Invitiamo la comunità locale a rivolgersi alle forze dell’ordine, qualora avessero assistito all’episodio e unirsi a noi nel condannare fermamente questi atti di violenza”.

L’aggressione al giovane richiedente asilo è avvenuta, come detto, tra le 20 e le 20.30. Due ore dopo l’altro episodio di violenza in via Rossini, dove è scoppiata una rissa tra due gruppi di giovanissimi di origini albanesi culminata con il ferimento del 14enne. In quel caso sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.