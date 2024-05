“Riaprite la passeggiata di Ponte dei Mille”, la petizione on line per restituire ai genovesi la storica promenade sul porto

Genova. Una petizione on line è stata lanciata in queste ore per chiedere con forza la riapertura alla cittadinanza della storica passeggiata di Ponte dei Mille, che unisce la Stazione Marittima con Ponte Doria, con uno spettacolare affaccio sul mare nel cuore del porto di Genova.

A chiederlo il Comitato Tutela Ambientale – Genova Centro Ovest in collaborazione con il Comitato Lungomare Canepa che si sono fatti promotori di questa iniziativa: “Noi cittadini di Genova, considerando l’importanza storica e sociale della passeggiata a Ponte dei Mille, presso la stazione Marittima di Genova, la cui chiusura ha privato i cittadini di un importante accesso al mare e di uno spazio pubblico fondamentale per lo sport, il relax e il tempo libero chiediamo all’amministrazione di riaprire la passeggiata a Ponte dei Mille, restituendola alla città”.

Questo è il testo che accompagna la raccolta firme, testo che ricorda anche l’improvvisa chiusura della passeggiata – all’epoca appena risistemata – avvenuta nel 2013 sull’onda emotiva dell’attentato terroristico avvenuto il 15 aprile dello stesso anno (dieci giorni prima della chiusura della passeggiata) durante la maratona di Boston.

“I genovesi prima del 2013 si recavano a Ponte dei Mille sia di giorno che di sera a fare jogging, far giocare i bambini o semplicemente a passeggiare – prosegue la nota stampa dei comitati – Dal 2013 invece possono godere della bella passeggiata soltanto i croceristi e i turisti! Noi genovesi, soprattutto del Ponente e della Valpolcevera, non abbiamo passeggiate a mare fruibili; a partire da Di Negro, Sampierdarena, Cornigliano e fino a Sestri Ponente ogni accesso al mare è precluso e fare una passeggiata al mare diventa un lusso o, comunque, è necessario prendere l’auto e spostarsi fino Corso Italia, Nervi, Pegli o Voltri”.

“Abbiamo bisogno vitale di spazi fruibili in cui far passeggiare i bambini, andare a correre, andare in bicicletta, leggere un giornale o semplicemente fermarci dopo una giornata di impegni a guardare il mare – chiosa il comunicato – Il mare per i genovesi è vitale ed è un bene di tutti, non può essere invece solo un lusso per turisti, croceristi o per interessi economici!Firmate questa petizione per supportare la riapertura della nostra amata passeggiata! Il mare è di tutti“.

ECCO IL LINK PER FIRMARE LA PETIZIONE