Regione Liguria, colpo di scena nel mezzo della bufera: cambia il capo dell’ufficio stampa

Genova. Un altro colpo di scena in Regione Liguria. Con una stringatissima nota arrivata nel tardo pomeriggio l’ente di piazza De Ferrari ha comunicato che dal 1° giugno il ruolo di capo ufficio stampa passerà da Federica Costella a Patrizia Cavanna.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per l’entourage del presidente Giovanni Toti, dal 7 maggio agli arresti domiciliari accusato di corruzione. Perché in una fase delicatissima, anche sotto il profilo comunicativo, non può passare inosservato l’avvicendamento improvviso al vertice della struttura che tiene i rapporti coi mezzi d’informazione e che negli ultimi anni ha vantato numeri d’eccellenza per quanto riguarda la mole di comunicati e contenuti social.

Tecnicamente si tratta della riassegnazione di una posizione organizzativa, una procedura che avviene periodicamente tramite un avviso interno finalizzato a vagliare eventuali nuove candidature in base ai titoli. Un passaggio che riguarda l’intera organizzazione regionale e non solo l’ufficio stampa. La decisione in ogni caso compete al livello amministrativo e quindi, in ultima analisi, al direttore generale della Presidenza Iacopo Avegno e al segretario generale Pietro Paolo Giampellegrini.

In realtà, secondo l’interpretazione di alcuni, sarebbe solo l’ultimo tassello di una serie di mosse per azzerare di fatto il “cerchio magico” di Toti. È noto infatti che, pochi giorni dopo la bufera, i membri dello staff politico del presidente siano stati invitati a prendersi ferie: tra loro anche Jessica Nicolini, portavoce e coordinatrice delle politiche culturali, il fulcro di tutta la macchina comunicativa. Stessa situazione per i giornalisti assunti da Liguria Digitale e “prestati” all’ufficio stampa. Nel frattempo il quarto piano del palazzo di piazza De Ferrari, quella della presidenza, è stato pressoché svuotato: anche Marco Pogliani, consulente per la comunicazione, sarebbe stato mandato via dall’ufficio.

Il rientro di Patrizia Cavanna in veste di capo ufficio stampa è un colpo di scena, almeno per gli addetti ai lavori. Giornalista professionista dal 1993, nelle fila della Regione fin dal 2005 e stabilizzata con la legge Madia, era già stata vicecaporedattrice. Ma poi, nel pieno dell’era totiana, anche per ragioni personali aveva scelto di riciclarsi come funzionaria amministrativa negli uffici di Luca Parodi, dirigente dell’unità organizzativa Cultura e spettacolo. Uscito il bando per le posizioni organizzative, ha risposto presente ed è stata chiamata. A lasciarle il posto sarà Federica Costella, professionista dal 2003, assunta in Regione dal 2016 e subentrata in corsa alla stessa Nicolini, che si era messa in aspettativa pur avendo ottenuto un posto anche lei grazie alla legge Madia.

Nel frattempo, tutto ciò che ruotava intorno a Toti è stato congelato in attesa di capire come evolverà la situazione. A dire il vero i vertici della struttura amministrativa avrebbero voluto fare piazza pulita. A blindare il personale della comunicazione sarebbe stato il presidente ad interim Alessandro Piana, supportato in questa posizione da tutta la giunta. Anche perché sembra che il presidente non abbia alcuna intenzione di dimettersi. E le persone a lui vicine non ritengono così improbabile che possa tornare in carica nel giro di qualche settimana o mese.