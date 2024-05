Torna la Festa della focaccia di Recco: migliaia di porzioni distribuite gratuitamente

Recco. Come ogni anno, a Recco torna un appuntamento imperdibile che richiama buongustai da tutta la Liguria e non solo: la festa della iconica focaccia al formaggio, fissata sempre la quarta domenica del mese di maggio e quest’anno, dunque, il 26 maggio.

L’evento è organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco e dal Comune di Recco, con i patrocini di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco.

Un’occasione per assaggiare gratuitamente una delle migliaia di porzioni che verranno distribuite dai professionisti panificatori e ristoratori che hanno raccolto il testimone degli antichi osti ‘rechelini’ e tramandato nel tempo una tradizione secolare, che ha portato la Focaccia di Recco col formaggio, dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo Consorzio, ad essere registrata fra le Dop e Igp Europee.

La festa inizia ufficialmente sabato 25 maggio con i “Piccoli Focacciai“: appuntamento in Pro Loco per la consegna delle magliette, poi alle 16 in piazza Nicoloso. I bambini prepareranno, guidati da mani esperte, la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia. Domenica 26 si entra nel vivo dei festeggiamenti: nelle varie postazioni allestite in città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini e il Consorzio distribuiranno gratis decine di migliaia di porzioni. Una giornata per rendere onore a questo prodotto, così importante per il tessuto economico locale e che ha reso famosa nel mondo la città da cui prende origine.

Agli assaggi si affiancheranno i tanti eventi collaterali organizzati per la festa. Menzione speciale per la”No Limits Challenge“: dieci coppie estratte a sorte, si sfideranno davanti a un tifo da stadio per divorare una teglia intera di focaccia di Recco. Alla coppia vincitrice, oltre alla gloria e alla pancia piena, i portachiavi ufficiali del Consorzio Focaccia di Recco (iscrizioni in Piazza Nicoloso all’Info Point Pro Loco alla mattina dalle ore 10).

Per raggiungere Recco sono disponibili anche collegamenti via mare dal Porto Antico di Genova con i traghetti Golfo Paradiso di Camogli, mezzi pubblici (la stazione ferroviaria è di facile accesso alla città, il capolinea bus in pieno centro).

Festa della focaccia di Recco, il programma

Al mattino le focacce del mattino “con e senza” (cipolle)

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto in piazza Nicoloso:

dalle 10.00 alle 11.00 Panificio Tossini di via Assereto,

dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma.

dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870,

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

ore 15,00 alle 17,30 – in via Vittorio Veneto CONSORZIO FOCACCIA DI RECCO – produzione a vista

ore 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO 1870

ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma