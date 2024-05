Rapine, droga, armi e gioco d’azzardo: il ‘Vallanzasca genovese’ Marietto Rossi condannato ad altri 27 anni di carcere

Genova. Il primo collegio della seconda sezione penale del tribunale di Genova ha condannato a 27 anni di carcere Marietto Rossi, accusato di essere il capo di un’associazione per delinquere che, a metà della seconda decade degli anni duemila, compiva o pianificava rapine, gestiva il gioco d’azzardo, custodiva armi e trattava partite ingenti di droga. Tra gli episodi contestati il principale è la rapina organizzata all’ufficio postale di San Colombano Certenoli, nel febbraio 2014.

Rossi, che ha compiuto 70 anni a marzo, si trova in carcere perché sta scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio del corriere della droga Giovanni Lombardi. Il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Marco Zocco aveva chiesto 30 anni di reclusione.

Rossi, figura di spicco della malavita genovese e non solo, negli anni ’70 e ’80 era a capo di quella che era stata ribattezzata la “banda degli ergastolani” ma secondo gli investigatori della squadra mobile non ha mai perso la sua propensione a delinquere. Detto anche il ‘Vallanzasca genovese’ è una figura “storica” della malavita ligure: una storia criminale fatta di sparatorie, rapine, e tentate evasioni. Nel 1977 partecipò anche al rapimento della piccola Sara Domini, una bimba di soli 4 anni tenuta segregata per 19 giorni.

L’omicidio del corriere avvenne proprio nel bel mezzo delle intercettazioni nell’ambito delle indagini avviate nel 2014 e che hanno portato all’attuale condanna per l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e alle rapine. Gli investigatori avevano piazzato delle cimici su un’auto dei banditi e li avevano seguiti, ma erano arrivati troppo tardi per evitare l’omicidio. Era il 21 marzo 2015. I poliziotti della squadra mobile avevano bloccato Rossi a Levaggi di Borzonasca, scoprendo una fossa in cui stava per essere sepolto il cadavere di Lombardi, ucciso poco prima a colpi di pistola a Vignolo di Mezzanego.

L’obiettivo di Rossi era Giacinto Pino, che gestiva uno dei maggiori giri di spaccio nei vicoli di Genova, poi condannato per la partita di droga trattata con Marietto. Ma Pino aveva mandato Lombardi a consegnare 2 chili di cocaina. ll pm Zocco aveva chiesto la condanna anche per altri 5 coimputati, ma solo due sono stati condannati a pene fino a due anni di carcere.