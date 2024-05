Ragazza cade con lo scooter: il traffico in tilt blocca tutta la circonvallazione a monte

Genova. Traffico quasi paralizzato venerdì mattina in circonvallazione a monte per un incidente avvenuto poco prima delle 9 in corso Firenze, all’altezza dell’attraversamento pedonale di salita Accinelli.

L’incidente ha coinvolto una giovane scooterista che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sull’asfalto. È intervenuta quindi l’ambulanza della Croce Verde Genovese per i primi soccorsi, oltre a una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

La ragazza non ha riportato gravi ferite ed è salita in autonomia sull’ambulanza per farsi controllare. Il traffico sui corsi però si è bloccato proprio nell’orario di punta, con auto e bus incolonnati in direzione Principe gia all’altezza di corso Solferino e ripercussioni anche in direzione Manin.