Raccoglie 40 chili di fiori nel parco delle Cinque Terre: denunciato

Genova. Un cittadino è stato denunciato dai militari del nucleo carabinieri delle Cinque Terre per aver raccolto e danneggiato la vegetazione nel Parco nazionale delle Cinque Terre.

In particolare l’uomo è stato trovato in possesso di quasi 40 chili di essenze erbacee della specie Lunaria, comunemente chiamata “Moneta del Papa”, che essiccata viene generalmente utilizzata per creare mazzi di fiori a scopo ornamentale durante l’inverno.

La Lunaria è stata sequestrata e si calcola che, una volta essiccata, avrebbe fruttato sul mercato floro-vivaistico dai 5000 ai 7000 euro.