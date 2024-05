Qualità dell’aria in Valbisagno, dalle nuove centraline nessuna criticità. Le opposizioni: “Ora studio epidemiologico”

Genova. Secondo le nuove centraline installate da Arpal – su mandato del Comune di Genova – a Molassana nei pressi del rinnovato impianto di bitumi della cava Cavalletti, ad oggi non sarebbero stati registrati dati anomali o quanto meno critici. Il quadro è emerso nella scorsa commissione del Municipio IV Media Valbisagno, convocata sul tema, ma nei fatti la “vertenza” delle qualità dell’aria del quartiere e di tutta la vallata non può considerarsi chiusa.

Per le forze di opposizione, infatti, oggi servirebbe uno studio epidemiologico approfondito che possa mettere a sistema i dati sulla salute (e le malattie) della popolazione e quelli ambientali. Lo spunto per questa richiesta, formalizzata in queste ore con una mozione firmata da Pierpaolo Zampieri, Roberto Zattini, Giacomo Cafasso e Federico Giacobbe (consiglieri rispettivamente del gruppo Valbisagno Insieme, Partito Democratico, Uniti per la Costituzione e Gruppo Misto), è arrivato durante la stessa seduta di commissione, durante la quale è intervenuto tra gli auditi il dottor Federico Valerio, medico-attivista che da tempo si batte per ribadire la necessità di indagini sulla “valutazione all’esposizione della popolazione ad agenti cancerogeni”.

Durante la seduta “la rappresentante della ASL3 a specifiche domande, non è stata in grado di fornire dati epidemiologici relativi alla popolazione del territorio, nonostante il Presidente di commissione lo avesse preventivamente richiesto – si legge nel testo della mozione – e nonostante il fatto che con delibera 2016-DL-57 del 02/03/2016 era stato istituito un “Osservatorio ambiente salute “ che ha tra le sue finalità quella di incrociare i dati ambientali con quelli epidemiologici e di mettere a sistema le informazioni esistenti”.

Per questo motivo oggi è arrivata la richiesta formale – che sarà messa ai voti nelle prossime sedute del consiglio municipale – di richiedere a questo osservatorio “dati epidemiologici recenti relativi alla Valbisagno e, una volta disponibili, convocare commissione con auditi competenti, per una analisi comparativa dei dati ambientali e di quelli epidemiologici al fine di presentare eventuali proposte”. Nel caso questi non ci fossero, la richiesta sarebbe quella di “richiedere agli enti competenti uno studio epidemiologico per la Valbisagno”.

Il senso è quello di monitorare lo stato di salute dei residenti della vallata “per capire qual è lo stato dell’arte di questo territorio – spiega Zattini – e potar comparare gli andamenti dei dati rilevati, a prescindere dai dati raccolti per periodi di tempo limitati e in alcuni luoghi specifici. Anche se tutto è nella norma, la salute dei cittadini deve essere valutata in un’ottica di lungo periodo e deve, soprattutto, puntare ad un miglioramento costante. Senza accontentarsi di stare entro parametri tecnici”.