Pro-vita nei consultori, corteo di protesta in centro: “L’aborto è un diritto, guai a chi lo tocca”

Genova. “L’aborto è un diritto, guai a chi lo tocca. Difendiamo i nostri consultori dai pro vita e obiettori”. Così la sezione genovese di Non Una di Meno ha annunciato per sabato 25 maggio un corteo di protesta per le strade del centro città.

Al centro della contestazione l’emendamento che, con l’approvazione del Senato, lo scorso 23 aprile, consente alle Regioni di “avvalersi anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità” nei consultori. Tradotto, nei consultori potranno entrare anche le associazioni pro-vita e contro l’aborto, con l’alto rischio che vengano minate la privacy e l’autonomia delle donne che decidono di rivolgersi alle strutture per l’interruzione di gravidanza.

“Al grido di ‘Dio, Patria e Famiglia’ questo governo ha deciso di indirizzare i soldi pubblici del Pnrr alle realtà pro-vita – denuncia Non Una Di Meno – che rendono sempre più impraticabile il diritto di scegliere sulle nostre vite, in campo di salute sessuale e riproduzione. E ha deciso di stendere loro il tappeto rosso all’interno dei consultori, luoghi che sono ancora, ma faticosamente, garanzia di benessere, cura e libere scelte personali sulla genitorialità e l’aborto”.

L’emendamento in questione è stato infatti allegato al ddl per la conversione in legge del decreto Pnnr a tema sanità, manovra che non ha mancato di sollevare proteste: “Perché associare un’attività di questo genere al Pnrr? – aveva domandato a questo proposito Mercedes Bo, presidentessa di Aied Genova, in un’intervista a Genova24 – dal testo sembra che sarebbe fatta a costo zero per la sanità pubblica, dunque perché l’hanno messa nel Pnrr?”.

“Non permetteremo che i consultori si trasformino in luoghi di giudizio, abuso e interferenze rispetto alle decisioni personali”, hanno chiarito da Non Una Di Meno, che hanno organizzato prima un’assemblea pubblica cittadina in piazza Sarzana, il 22 maggio, e poi la manifestazione con corteo per la mattina di sabato 25 maggio, con partenza in via Assarotti.