Principe, ruba uno smartphone e fugge sul treno: fermato dalla Polfer aggredisce gli agenti

Genova. Il reparto operativo della polizia ferroviaria di Genova Principe ha arrestato un 31enne che, dopo aver strappato dalle mani della proprietaria un telefono cellulare, è stato fermato mentre tentava la fuga in treno e ha opposto resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo giovedì 16 maggio.

La volante del commissariato Cornigliano, in transito a Sampierdarena, richiamata dai passanti, si è messa all’inseguimento di un uomo che aveva appena sottratto a una signora lo smartphone. Braccato, il ladro è entrato nella vicina stazione ferroviaria ed è salito frettolosamente su un treno in transito, diretto verso il centro città, riuscendo a dileguarsi.

Gli agenti intervenuti hanno immediatamente diramato la descrizione della persona in fuga. Gli operatori della Polfer, insieme al personale dell’esercito impiegato nella vigilanza della stazione ferroviaria di piazza Principe, si sono recati al binario dove stava giungendo il regionale 12397 in arrivo dal ponente cittadino, senza individuare il soggetto tra le persone scese dal treno.

I poliziotti hanno quindi fermato il treno e proseguito le ricerche a bordo del convoglio ed individuato il presunto responsabile sulla prima carrozza. Una volta fermato, il 31enne ha tentato ancora una volta di sottrarsi al controllo, spintonando e colpendo l’operatore che lo aveva intercettato che è comunque riuscito a trattenerlo fino al sopraggiungere dei colleghi che lo hanno definitivamente bloccato.

Al momento del fermo l’uomo, privo di documenti, si trovava in possesso, oltre che del cellulare appena rubato, di un secondo apparato oggetto di un precedente reato. Il 31enne è stato pertanto arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto e ricettazione.