Principe, autobus in panne in curva: traffico in tilt tra Oregina e piazza Acquaverde

Genova. Da quando via Balbi è stata aperta al traffico “a salire” per via della parziale chiusura di via Delle Fontane a causa di un cantiere, il traffico nella zona della stazione Principe è diventato molto più difficile.

I lavori all’Annunziata andranno avanti ancora almeno un mese. Ma oggi pomeriggio, venerdì 3 maggio, la situazione è stata ulteriormente complicata dall’avaria a un autobus Amt della linea 35.

Il bus si è bloccato proprio in curva tra salita della Provvidenza e via Avezzana, interrompendo quindi la viabilità da Oregina e Lagaccio verso Principe. Si attende la rimozione del mezzo.

La foto è stata scattata dal consigliere del municipio Centro Est Luca Dore