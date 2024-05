Liguria. Primo sabato di maggio all’insegna del bel tempo per la Liguria. Dopo giorni di pioggia e tempo instabile il sole torna a fare capolino sulla regione, pur con qualche “incertezza”, portando anche un rialzo delle temperature dopo il ribasso termico dell’ultima settimana.

Per sabato 4 maggio permangono al mattino alcune velature in transito e addensamenti bassi in mare aperto, con locali estensioni ad alcuni tratti della costa. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità dalla costa verso l’interno specie sul settore centro-orientale; non si escludono brevi rovesci sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Nubi anche lungo le Alpi Liguri senza piogge, per il resto cielo poco nuvoloso o velato.