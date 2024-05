Liguria. Deboli condizioni anticicloniche interesseranno la nostra regione durante il fine settimana con tempo in prevalenza buono a parte incertezze pomeridiane nelle zone interne. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche nube sui versanti padani. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, con qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale; fenomeni in attenuazione in serata. Sul restante territorio regionale persisteranno condizioni di tempo buono.

Venti: deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio lungo le coste. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: pressoché stazionarie. Costa: Min: +14/+19°C – Max: +20/+24°C; interno: Min: +8/+14°C – Max: +16/+23°C.

DOMENICA 12 MAGGIO: cielo velato per la presenza di nubi alte e sottili con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato per gran parte della giornata. Formazione di qualche rovescio sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, unitamente ad un po’ di nuvolosità cumuliforme sull’estremo arco appenninico orientale.

Venti: in rinforzo da sud-ovest fino a moderati nel pomeriggio. Mari: poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio. Temperature: in lieve calo lungo le coste, stazionarie altrove

LUNEDì 13 MAGGIO: Un po’ di nubi sparse su tutta la regione, ma senza fenomeni associati.