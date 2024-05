Porto di Genova, inaugurata la nuova biglietteria Gnv

Genova. GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha inaugurato oggi presso il terminal traghetti del porto di Genova la propria nuova biglietteria alla presenza del Presidente di Stazioni Marittime, Edoardo Monzani, accolto da Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

“Da sempre siamo impegnati ad offrire il massimo comfort a chi sceglie di viaggiare con noi nella convinzione che la vacanza debba iniziare con il viaggio, per questo il rinnovamento della nostra biglietteria di Genova – porto dal quale sono operative 20 delle nostre navi – è un elemento fondamentale per offrire ai nostri clienti un servizio eccellente anche prima dell’imbarco. – ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV – Ma le nostre sono rotte anche commerciali, è per questo che abbiamo voluto includere nel progetto anche un nuovissimo sportello dedicato alla priorità per la clientela merci.”

L’intervento di ristrutturazione, durato qualche settimana, ha comportato un completo restyling degli spazi interni ed esterni della biglietteria che da oggi permetterà alla Compagnia di accogliere i propri passeggeri e clienti in un ambiente più moderno e funzionale, garantendo allo stesso tempo il massimo comfort anche ai 20 collaboratori di GNV. Quest’ultimi, grazie alla nuova struttura, composta da 8 front desk, di cui uno per la prima volta interamente dedicato alla clientela merci, saranno in grado di assistere fino a circa 30.000 clienti all’anno.

Le grandi vetrate, i numerosi e ampi monitor che caratterizzano i nuovi ambienti della biglietteria GNV permettono di creare un’immagine immediatamente riconoscibile per la clientela, oltre a dare un messaggio di assoluta trasparenza del business e anticipare l’esperienza di viaggio a bordo.