Porta a caricare un cellulare rubato, poi pretende di averlo indietro: arrestato per estorsione

Genova. Aveva chiesto a un commerciante di Sottoripa la cortesia di poter ricaricare il cellulare per qualche ora. Solo che il dispositivo, un iPhone 12, era stato rubato. E la polizia, dopo averlo geolocalizzato in seguito alla denuncia del proprietario, lo aveva recuperato. Il ragazzo però si è ripresentato in negozio insieme a tre amici pretendendo di farselo riconsegnare a suon di minacce.

È così che è scattato l’arresto per quattro giovani, due dei quali minorenni, accusati di tentata estorsione in concorso tra loro. Uno di questi è stato anche denunciato per per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla mattina di martedì 7 maggio, quando uno dei quattro giovani aveva ottenuto dal negoziante la disponibilità di corrente. In tarda serata, quando il cellulare era già nelle mani della polizia, è tornato a riprendersi il maltolto. Sentite le spiegazioni dell’esercente, sulle prime si è allontanato senza lamentele.

Ma poi ieri pomeriggio è tornato alla carica accompagnato dagli altri tre. Con fare aggressivo hanno minacciato di morte l’esercente spintonandolo a più riprese, intimandogli la riconsegna del cellulare. Quando gli agenti sono intervenuti i quattro erano ancora nel negozio intenti a spaventare l’uomo.

Anche nei confronti degli operatori i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento, tanto da provocare a uno di loro ferite giudicate guaribili in tre giorni.