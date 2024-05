Polizia locale e carabinieri arrestano spacciatore: era appena arrivato da Torino ma doveva essere in carcere

Genova. Un’operazione congiunta, condotta ieri pomeriggio dai militari del Nucleo Operativo Compagnia Genova Centro dei carabinieri e dagli agenti del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale, ha portato all’arresto di un latitante di nazionalità senegalese per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, appena arrivato a Genova da Torino e sospettato di essere uno dei principali fornitori degli spacciatori locali, è stato individuato grazie a un’attività di osservazione condotta dalle forze dell’ordine e successivamente localizzato in un appartamento in via del Campasso.

Una volta che il sospettato è rientrato nel suo appartamento, è stato immediatamente fermato ed è scattata la perquisizione domiciliare in cui sono stati trovati e sequestrati 55 grammi di cocaina, materiale per il taglio e la confezione della droga, un bilancino di precisione, e una somma di denaro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. E’ stato portato nel carcere di Marassi. Successivamente gli agenti hanno scoperto che l’uomo era latitante e doveva scontare tre anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti.