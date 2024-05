Pieve Ligure, scontro frontale auto-moto sull’Aurelia: 30enne in condizioni gravissime

Pieve Ligure. Grave incidente questa mattina a Pieve Ligure: un’auto e una moto, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente sull’Aurelia e il centauro ha avuto la peggio.

È successo stamattina poco prima delle 8.00 in via XXV Aprile. Sul posto la Croce Verde di Bogliasco, la Croce Verde di Recco e l’automedica Golf 6 del 118 di Genova, oltre ai carabinieri di Santa Margherita Ligure.

Il motociclista, un uomo di 30 anni, è apparso da subito in condizioni critiche. È stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Lievemente ferito anche il conducente della vettura, portato anche lui al San Martino in codice giallo.

L’uomo si trova ora in punto di rianimo al pronto soccorso. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.