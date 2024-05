Da piazza Colombo a via XX Settembre, Bucci tira dritto sulle pedonalizzazioni: “Ci vuole coraggio”

Genova. Il Comune tira dritto sui progetti di pedonalizzazione previsti in città, tema portato nella seduta del consiglio comunale di martedì 28 maggio dal consigliere e segretario del Partito democratico di Genova, Simone D’Angelo, che – pur con qualche frecciata reciproca – ha trovato concordi maggioranza e opposizione.

“Coraggio”, questa la parola più volte pronunciata in sala rossa nel chiedere che vengano portati a termine i progetti relativi a nuove aree pedonali, con una richiesta al sindaco, da parte di D’Angelo, di “progetto organico che ponga attenzione all’uguaglianza di chi abita nei quartieri e alle necessità dei commercianti”. Perché il nodo è proprio questo, e cioè trovare la quadra tra gli obiettivi di sostenibilità e vivibilità prefissati e auspicati e le necessità di commercianti e residenti sul fronte dei parcheggi prima di tutto. I primi lamentano che alcuni progetti di pedonalizzazione penalizzerebbero il commercio (in testa a tutti la ztl di via 25 Aprile e via Roma), i secondi la perenne carenza di posteggi, non soltanto delle blu area (dove i residenti possono parcheggiare gratis con il bollino) ma anche delle isole azzurre a pagamento per tutti.

Le critiche delle opposizioni

Come detto, non è mancata qualche stoccata alla gestione della situazione da parte della giunta. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo ha puntato i fati sulla grande distribuzione, sostenendo che “è mancato il coraggio che avrebbe dovuto portare l’amministrazione a far crescere e aiutare il piccolo commercio, arriveranno nuovi centri commerciali e supermercati”.

Concorde sul tema la consigliera Cristina Lodi (Azione): “Il commercio è stato duramente colpito dalla grande distribuzione, quando si parla di pedonalizzazione dobbiamo pensare a uno sviluppo vero di un trasporto pubblico locale accessibile e frequente, dobbiamo far sì che l’auto privata venga lasciata a casa”.

Perplessità anche dal consigliere Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), che ha sottolineato che “una pedonalizzazione non può essere fatta semplicemente chiudendo una strada”.

Il sindaco Bucci: “Andiamo avanti nella direzione tracciata”

Il sindaco dal canto suo ha replicato che “il coraggio l’abbiamo dimostrato su tante cose, a partire dalla pedonalizzazione di Nervi, che ora sta avendo successo: quando si fanno grossi cambiamenti ci vuole coraggio e se ho sentito una cosa buona oggi è questa. C’è voluto coraggio per la ciclabile di corso Italia – ha proseguito – dentro i quattro assi abbiamo la pedonalizzazione di via XX Settembre dal ponte monumentale in su e sarà fatto, stiamo lavorando con i civ e le associazioni per la pedonalizzazione di via Roma e via 25 Aprile, abbiamo fatto esperimenti negli ultimi weekend andati bene e andremo avanti in questa direzione, senza però dimenticare il contorno, che sono ovviamente i parcheggi e il trasporto pubblico locale”.

Il mantra della giunta Bucci, quello del potenziamento del trasporto pubblico locale, con il sindaco che ha voluto rivendicare quanto fatto sino a ora: “Sul trasporto pubblico locale essendo la prima città in Italia ad avere fatto determinate cose devo dire che il coraggio non manca: il biglietto gratis agli over80, costruire un sistema di trasporto con gratuità sui verticali e la metropolitana e tutti i progetti che stiamo portando avanti. Queste sono le cose che dobbiamo fare e le stiamo facendo. Siamo tutti d’accordo nel farle, le polemiche le lasciamo da parte, prendiamoci la nostra responsabilità con coraggio e portiamo avanti il piano strategico presentato alle elezioni che i cittadini hanno approvato. Andremo a rigore confidenti che alla fine del mandato potremo dire di avere concluso le attività del piano strategico”.

La ztl in piazza Colombo e la pedonalizzazione di via XXV Aprile e via Roma

A oggi tra i progetti “più caldi” c’è certamente la ztl in piazza Colombo e dintorni. Nel piano triennale di lavori pubblici approvato a fine anno dal consiglio sono stati assegnati alla pratica 150mila euro per arrivare a realizzarla nel 2025, una voce di spesa inserita nell’elenco degli interventi per il trasporto pubblico perché direttamente legata al progetto dei quattro assi di forza, due dei quali (Centro e Levante) percorreranno via XX Settembre rendendo inevitabile una revisione complessiva della viabilità. La nuova ztl si inserirebbe nel solco di via San Vincenzo interamente pedonale e del progetto di pedonalizzazione della parte a salire di via XX Settembre, citata appunto dal sindaco.

Anche qui le perplessità, seppure meno veementi, ricalcano quelle dei commercianti della zona compresa tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma, dove la ztl sperimentale è stata avviata a ottobre 2023 e procede oggi nei fine settimana. Il problema sono i parcheggi e le ricadute che una chiusura al traffico, anche parziale, potrebbe causare sul tessuto economico. E d’altronde via Colombo e piazza Colombo sono quotidianamente ostaggio della sosta selvaggia soprattutto nelle ore centrali della mattinata.

Il presidente di Municipio: “Serve un censimento dei parcheggi”

A chiedere di dare priorità all’individuazione di parcheggi prima di procedere con altre pedonalizzazioni è anche il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù: “Io sono d’accordo in linea di massima, ma il problema dei parcheggi è evidente. Anche in previsione di flussi turistici più numerosi è necessario che vi siano in centro sufficienti luoghi in cui parcheggiare, altrimenti i residenti non sapranno più dove lasciare l’auto e i commercianti si troveranno in difficoltà. Genova è un città che si muove in moto o in macchina,a oggi è ancora un dato di fatto, e iniziano a scarseggiare anche i post per le moto. Aggiungiamoci i parcheggi merci, i numerosissimi dehor, i nuovi cassonetti che occupano più spazio: i parcheggi mancano”.

Per Carratù un passo iniziale sarebbe quello di procedere con un censimento, così da capire quanti parcheggi sono a disposizione dei cittadini e quanti sono in totale nella zona del centro: “La pedonalizzazione va benissimo, ma in vista delle rivoluzioni future è importante sapere su quante risorse possiamo contare in termini di spazio”.