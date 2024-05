Piana in consiglio: “Vicinanza al presidente, avanti senza fermarci”. E la poltrona di Toti resta vuota

Genova. “Secondo quando stabilito dal comma secondo dell’articolo 41 dello Statuto della Regione, ho assunto ad interim le funzioni di presidente della giunta regionale. Con senso di grande responsabilità per le funzioni attribuitemi dalla Carta statutaria, promulgata nel mese di maggio dell’anno 2005, e nella consapevolezza di essere chiamato a svolgere un compito importante e cruciale, nell’interesse dell’intera comunità regionale, mi preme esprimere innanzitutto un pensiero di vicinanza al presidente, auspicando che, rispetto alle note vicende che lo riguardano, venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile”.

È iniziato così l’intervento in aula di Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione da quando, esattamente una settimana fa, sono scattati gli arresti domiciliari per Giovanni Toti, accusato di corruzione, voto di scambio e falso. Nonostante sia lui adesso a guidare la giunta, è rimasto seduto al proprio posto e quella del governatore, al centro del semicerchio, è rimasta emblematicamente vuota.

“L’attività della Regione proseguirà, senza soluzione di continuità, nel solco di un percorso che, in quasi due lustri di amministrazione, ha segnato un vero e proprio cambio di passo nella nostra economia – ha rivendicato Piana, già vicepresidente della giunta Toti – e ha determinato una crescita record del nostro Pil, nell’ultimo triennio, in diversi settori chiave dello sviluppo del Paese. Ora, ben consapevole della difficoltà di questo momento, occorre sostenere questo cambio di passo continuando con gli investimenti, con il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr che per la Liguria rappresenta un’opportunità imperdibile e storica proseguendo con le attività amministrative della Regione”.

“La politica, che sia di governo o di opposizione, nel quadro di un dibattito democratico, deve continuare a impegnarsi a fondo, nel rispetto dei principi di programmazione, di partecipazione e di autonomia degli enti locali”, ha concluso Piana.

Nonostante fossero in programma diverse interrogazioni all’ordine del giorno, il presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei ha deciso di aprire il dibattito sulle comunicazioni della giunta. Ieri i gruppi dell’opposizione hanno inviato una lettera unitaria alla presidenza per chiedere la fine della legislatura.

Durante la seduta è andata in scena anche una piccola contestazione dagli spalti riservati al pubblico. Alcune persone hanno esposto cartelli con la scritta “Toti dimettiti”: tra loro anche Simona Cosso, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana.

“Proprio per rispetto dei liguri, del presidente Toti e degli inquirenti è giusto non dimettersi, non scappare e portare avanti tutto quello che di importante c’è da fare per la Liguria – ha aggiunto Piana a margine del consiglio -. Per quanto riguarda tutti i progetti che dobbiamo portare avanti li porteremo avanti con coraggio. Deve prevalere il senso di responsabilità rispetto a cose più farsi come andarsene o farsi prendere dal nervosismo o dalla paura. Noi ci prendiamo la responsabilità di portare avanti la Regione. Se in una situazione di stallo anche l’organismo politico viene meno lo stallo si raddoppia”. Sull’ipotesi di una ridistribuzione delle deleghe all’interno della giunta, Piana ha tagliato corto: “Sono solo voci di corridoio”.