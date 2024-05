Petra 3, riprese a Genova: la funicolare Zecca-Righi sospende il servizio dalle 16

Genova. Capita sovente che Amt Genova dirami un avviso di sospensione del servizio per la funicolare Zecca-Righi. Di solito gli stop sono dovuti a guasti e manutenzione. Questa volta è diverso: il motivo è un set cinematografico. In questi giorni, infatti, a Genova si sta girando la terza stagione di Petra.

L’avviso di Amt è comparso in queste ultime ore presso la stazione e su internet. Per consentire lo svolgimento delle riprese, la funicolare oggi, lunedì 20 maggio, sospenderà il servizio alle ore 16.40 – ultima partenza dai due capilinea – e riprenderà regolarmente il servizio con la prima corsa del mattino di martedì 21 maggio.

Contestualmente alla chiusura dell’impiantosaranno in funzione i bus sostitutivi F1, F2 e F2/.

Come noto, in questi giorni Paola Cortellesi e il resto della troupe sono a Genova per il set della fiction Sky. E, come noto a chi è fan della serie tv, l’investigatrice da lei interpretata, Petra appunto, vive sulle alture della città, abitazione che raggiunge salendo su uno degli impianti verticali Amt.

Cambiamenti operativi anche per quanto riguarda invece la metropolitana genovese: il piano delle attività di manutenzione serale della della prossima settimana prevede attività di ammodernamento dei sistemi di rilevazione incendio nelle gallerie, l’aggiornamento dei sistemi di radiocomunicazione e la manutenzione ordinaria dell’armamento ferroviario.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di oggi, domani, di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è comunque garantito dalla linea bus numero 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).