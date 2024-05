Pastorino (Linea Condivisa): “Il primo impegno di una giunta del cambiamento? Abolire Alisa”

Genova. “Il primo impegno di una giunta del cambiamento che vada in direzione ostinata e contraria a quanto voluto da Toti negli ultimi nove anni riguarda Alisa”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vicepresidente della commissione Salute Gianni Pastorino.

“L’azienda ligure sanitaria, con il pieno rispetto dei dipendenti e la loro ricollocazione, va abolita con il rientro di quelle funzioni all’interno dell’assessorato. Per quanto riguarda il mancato efficientamento della sanità ligure se c’è una cosa incomprensibile è proprio la presenza di Alisa”.

“Continua a rimanere un mistero il suo rapporto con le Asl e le strutture ospedaliere. Tra le tante cose Alisa gestisce decine decine e decine di milioni di consulenze e interventi su cui, peraltro, anche per noi consiglieri regionali, nel nostro ruolo ispettivo, è praticamente impossibile avere informazioni dettagliate sulla sua attività”, continua Pastorino.

“Ora vediamo che altre regioni (la Toscana) ritornano indietro ma qui in Liguria Toti e successivamente Gratarola, probabilmente anche sollecitati della loro stessa maggioranza, non hanno avuto il coraggio o la volontà di fare ciò. Tra le tante cose da mettere in fila in un nuovo programma per la sanità ligure c’è proprio questo: abolire Alisa, recuperare risorse finanziarie da investire sui servizi territoriali e sulle politiche del personale”, conclude.