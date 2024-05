Parlare di scienza davanti a una birra: a Genova torna “Pint of Science” dal 13 al 15 maggio

Genova. Appuntamento immancabile ormai per gli appassionati di scienza e birra, torna, in 24 città italiane e in oltre 400 in tutto il mondo, la manifestazione Pint of Science. Alla sua nona edizione nel nostro paese, e anche a Genova dove è sbarcato per la prima volta in Italia, il festival porterà nei pub i più attuali temi di attualità scientifica. A Genova quest’anno luci puntate su intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, neuroscienze e medicina del futuro.

Da lunedì 13 a mercoledì 15 maggio, i ricercatori saranno invitati a parlare in tre pub della città, alla Piccola Birreria Kowalski di salita Pollaiuoli, alla Birreria HB di via Gerolamo Boccardo e DallOrso nel Paradiso della Pinsa di via San Bernardo.

Nei tre pub ogni sera ci saranno ricercatori e ricercatrici che introdurranno l’argomento delle loro ricerche con una chiacchierata di una quarantina di minuti, per poi lasciare tempo e spazio alla curiosità di tutti i convenuti che potranno sbizzarrirsi nelle domande. I temi che saranno approfonditi nei tre pub, rispettivamente, saranno Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia), Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia) e Tech Me Out (tecnologia).

Come ogni anno, la manifestazione è del tutto gratuita sia per gli speaker, che con entusiasmo rispondono alla chiamata quando si tratta di condividere ciò che studiano nei loro uffici e laboratori, sia per il team che organizza l’evento, sia per i pub che lo ospitano. Chi volesse partecipare può semplicemente arrivare al pub sedersi e godersi la serata. Pint of Science è infatti organizzato dall’associazione culturale no-profit “Pint of Science Italia” ed è un evento senza scopo di lucro a cui tutti collaborano su base volontaria, a tutti i livelli.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.pintofscience.it e, per ulteriori dettagli sui talk genovesi, all’indirizzo www.pintofscience.it/events/genova.

Pint of Science – La Storia, i numeri

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori. Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science (nel solo Regno Unito) che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovativo agli amanti della scienza e della birra.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di pochissimi anni. Nel 2019, il festival si è svolto in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino) raggiungendo presenze da record e, dopo la cancellazione dell’edizione 2020, a causa della pandemia, nel 2021, per rimanere vicino al proprio pubblico, il festival è stato realizzato online con un formato molto coinvolgente. Dal 2022 il festival è tornato in presenza, e l’edizione 2024 che ci apprestiamo a vivere vede 24 città coinvolte e un numero sempre crescente di pub e di ricercatori. A livello internazionale sono 26 i Paesi coinvolte letteralmente in ogni angolo del mondo (Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Kenya, Laos, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia e Ungheria).