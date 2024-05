David di Donatello, Paola Cortellesi trionfa e dal palco ringrazia una spettatrice genovese

Roma. Ha fatto incetta di premi nel corso della 69esima edizione dei David di Donatello grazie alla pellicola diventata ormai un cult, “ C’è ancora domani”. E sul palco degli studi di Cinecittà, durante il discorso di ringraziamento, Paola Cortellesi ha portato anche un frammento di Genova.

L’attrice e regista, premiata per il miglior esordio alla regia, per la migliore sceneggiatura originale e per essere stata, per la prima volta in carriera, miglior attrice protagonista, ha infatti voluto ringraziare “i cinque milioni di spettatori che hanno compiuto il gesto eroico di uscire di casa e fidarsi di ciò che avevo da proporre loro. In particolare tra i tanti ringrazio una signora di Genova – ha detto emozionata – che mi ha confessato: ‘Anche io sono stata una Delia, ma non lo sono più’. Le vostre parole hanno scavalcato le chiacchiere da film e sono entrate nella nostra vita, dandole un senso profondo”.

Il riferimento è alla proiezione di ‘C’è ancora domani’ al cinema Corallo, nel novembre del 2023. Già amatissima per la sua “Petra”, Cortellesi aveva fatto registrare il tutto esaurito per la proiezione cui aveva partecipato anche lei, incontrando il pubblico.

In quell’occasione, davanti agli applausi scroscianti del pubblico, aveva confermato di essere a sua volta legatissima a Genova e di “averla nel cuore”. In occasione della sua visita aveva incontrato una donna che l’aveva colpita particolarmente per il ringraziamento per il lavoro svolto con il suo film.