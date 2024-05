Pallavolo, la Pro Recco Under 13 femminile campione territoriale

Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha espresso i suoi più sinceri complimenti alla squadra Pro Recco pallavolo femminile under 13 per la bella vittoria sulla squadra spezzina nel campionato territoriale di categoria.

“Esprimiamo le nostre più vive congratulazioni per il traguardo raggiunto, che rappresenta un giusto riconoscimento per l’impegno della società, degli allenatori e di ciascuna delle atlete. Questa vittoria non solo riafferma la solida tradizione della pallavolo femminile nella nostra città, ma ci fa anche sperare che si possano contare in futuro ulteriori e significativi successi sportivi. Attendiamo di vedere le giovani promesse competere e brillare nel prossimo campionato regionale di categoria” così si è espresso il primo cittadino di Recco.

Le atlete Chiara Shmilli, Sofia Tronconi, Giulia Lampredi, Gaia Rossi, Giorgia Montobbio, Luna Privino, Cecilia Avanzini, Nicole Bisso, Martina Tasso, Vera Parma, Sofia Tomassini, Gioia Fabbri, Eva Bersanetti, Chiara Castagnola e Vacca Agata hanno dimostrato un’incredibile sinergia e spirito di squadra, elementi che sono stati fondamentali per raggiungere questo importante traguardo, grazie anche al coach Alessandro Domenici, al preparatore atletico Luigi Massone e al dirigente Mauro Tasso. Nella foto anche i presidenti della Pro Recco e del Comitato Fipav, Massimo Rastelli e Franco Bocchia.

Il vessillo che va alla squadra campione