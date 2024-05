Pallanuoto, questa sera torna la finale scudetto tutta ligure: la Pro Recco affronta il Savona

Recco. Pro Recco contro Rari Nantes Savona. Questa sera, a Punta Sant’Anna, si troveranno di fronte le due società pallanuotistiche liguri più titolate negli ultimi quattro decenni, per giocare la prima gara della serie che assegnerà il titolo tricolore 2024.

Una finale scudetto tutta ligure, negli sport di squadra, può regalarla solamente la pallanuoto. La Liguria è, storicamente, al centro del panorama italiano di questa disciplina, in ambito maschile, al punto che ben 58 dei 104 scudetti fino ad ora assegnati se li sono aggiudicati società liguri. Per ben quattordici volte la Serie A1 ha visto due squadre della Liguria chiudere ai primi due posti nella graduatoria finale.

Però, per quanto riguarda la finale tricolore, solamente quattro volte è stata interamente ligure; questo perché i playoff sono stati introdotti dalla stagione 1983/1984. E in tali circostanze è sempre stata una sfida tra Pro Recco e Rari Nantes Savona.

Analizzando l’albo d’oro del campionato italiano, che ha una lunga storia, al punto che il primo scudetto venne messo in palio nel 1912, peraltro conquistato da una squadra ligure, il Genoa, emerge che la Pro Recco è la regina indiscussa della disciplina, non solo nei tempi recenti, ma in assoluto. Il primo titolo tricolore dei biancocelesti risale al 1959. In seguito, ne sono arrivati altri 34.

In sintesi, la Pro Recco ha vinto 35 degli ultimi 64 scudetti maschili. L’ultimo passo falso risale al 2021, quando la compagine recchelina venne superata dall’AN Brescia, la stessa squadra che, poco più di un mese fa, è stata capace di strappare la Coppa Italia, ai rigori, alla corazzata ligure.

L’albo d’oro vede al secondo posto, con ampio distacco, il Posillipo con 11 titoli, seguito dalla Rari Nantes Florentia con 9. La squadra genovese Andrea Doria, tra il 1921 e il 1931, ha vinto 8 volte lo scudetto; tante quante la Canottieri Napoli.

A quota 6 c’è la Rari Nantes Camogli. Le altre liguri sono il Genoa con 4 tricolori, la Rari Nantes Savona con 3 (1991, 1992, 2005), Sturla e Bogliasco con 1.

Pro Recco contro Rari Nantes Savona, come detto, sarà finale scudetto per la quarta volta nella storia.

Nell’annata sportiva 1982/1983, però, si classificarono prima e seconda. I playoff ancora non venivano giocati; la Pro Recco vinse la Serie A con 38 punti, seguita dalla Rari con 31 punti. Per i biancorossi, alla loro seconda stagione nella massima categoria, fu comunque un grande risultato.

Nel 1992, anno in cui raggiunse il secondo posto in Coppa dei Campioni, la Rari Nantes Savona si aggiudicò la finale playoff ai danni dei recchelini. I biancorossi persero 12-11 a Punta Sant’Anna, per poi aggiudicarsi con un netto 16-9 gara 2 in casa e vincere col punteggio di 14-13 la combattutissima “bella”, ancora in corso Colombo.

Gli altri due confronti in finale scudetto sono più recenti e risalgono agli anni in cui la Pro Recco cominciava ad esercitare un dominio pressoché incontrastato. Nel 2009/2010 una Rari Nantes Savona di elevata caratura fu capace di vincere la regular season con ben 6 punti di vantaggio sui biancocelesti. In finale, però, la Pro Recco si impose 3 a 0, in una serie al meglio delle cinque. La Rari venne sconfitta per due volte a Luceto, 4-7 e 8-10; nel mezzo, ci fu il successo recchelino a Punta Sant’Anna per 10 a 9.

L’anno dopo, il 2010/2011, la Pro Recco vinse la stagione regolare a punteggio pieno, 66 punti, seguita dai savonesi con 57. Le due squadre si ritrovarono in finale ma questa volta erano i biancocelesti a non disporre del proprio impianto, giocando a Sori e vincendo gara 1 per 12-9. La Rari Nantes Savona, nella nuova piscina Zanelli, pareggiò la serie con un memorabile successo in rimonta per 11-10. La Pro Recco chiuse i conti aggiudicandosi la terza sfida per 10 a 6.

Oltre alle finali scudetto, i precedenti tra le due squadre sono innumerevoli, tra stagioni regolari del campionato e Coppa Italia. Di fatto Pro Recco contro Rari Nantes Savona è un derby che va in scena dal 1981/1982 e sa sempre catturare l’attenzione degli appassionati.

Tredici anni dopo l’ultima volta, torna ad essere lo scontro che assegna lo scudetto.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate tre volte due in campionato e una in Coppa Italia: il bilancio pende totalmente dalla parte della formazione condotta da Sandro Sukno con tre vittorie. L’11 ottobre la Pro Recco si impose per 13-9; il 13 aprile, ad Albaro, vinse 18-12, per poi ripetersi una settimana dopo a Savona per 9 a 6.

Nella stagione regolare, quest’anno suddivisa in due spezzoni, prima fase e round Scudetto, i biancocelesti hanno vinto 19 incontri su 19, segnando 293 reti e subendone solamente 106. La Rari ha sempre difeso con autorevolezza la seconda piazza, ottenuta con 46 punti, frutto di 235 reti all’attivo e 143 al passivo.

La finale scudetto potrà essere più equilibrata di quanto non facciano pensare questi precedenti. Per la Rari Nantes Savona esserci arrivata è già un traguardo; la formazione condotta da Alberto Angelini potrà giocarsi le proprie possibilità con la massima serenità e con entusiasmo. La Pro Recco, nel ruolo di favorita, non potrà sbagliare, avendo già mancato la Coppa Italia. Resterà ancora la Champions League, ma la squadra del presidente Maurizio Felugo è stata costruita, come ormai da due decenni a questa parte, per vincere tutto.

Gara 1 prenderà il via alle ore 18.45. Sarà diretta dagli arbitri Bruno Navarra (Roma) e Riccardo Carmignani (Messina); delegato Fin Dante Saeli (Venezia).

I recchelini, a caccia del 36° titolo nonché terzo consecutivo, ci arrivano dopo aver battuto in semifinale l’Ortigia; i biancorossi dopo aver sconfitto l’AN Brescia. Entrambe hanno ottenuto la qualificazione chiudendo la serie in due incontri.

Nella piscina comunale Antonio Ferro, a Punta Sant’Anna, il più storico ed affascinante teatro della pallanuoto italiana, ci sarà il tutto esaurito: una finale tutta ligure non potrà lasciare indifferenti gli appassionati della waterpolo.