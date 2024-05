Palermo-Sampdoria, Pirlo convoca anche gli infortunati: “E’ una finale”

Genova. Il tecnico dei blucerchiati ha diramato le convocazioni per la sfida di domani sera contro il Palermo, gara valevole per i quarti dei play off.

In conferenza stampa Andrea Pirlo ha affermato che il match del “Barbera” sarà una finale ma che i ragazzi devono giocare con serenità e consapevoli della forza che hanno.

Come sottolineato durante la conferenza pre gara Murru, Girelli e Darboe non potranno scendere in campo causa infortuni, ma il tecnico ha deciso comunque di convocarli per far assaporare anche a loro il clima partita.

Ecco la lista completa dei 27 blucerchiati partiti per Palermo:

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.



Difensori: Barreca, Conti, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Murru, Piccini, Stojanovic.



Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Darboe, Girelli, Kasami, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.



Attaccanti: Álvarez, Borini, De Luca, Esposito.