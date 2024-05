“Otto poliziotti per arrestare due giovani, una sola per gestirli in struttura”, la denuncia della Uil

Genova. Otto poliziotti per scortare due minori in arresto, solo una poliziotta da sola per tutta la notte nella struttura destinata ad accoglierli. A denunciare l’episodio è Fabio Pagani, segretario della Uil Polizia Penitenziaria.

I due ragazzi, di origine tunisina, sono stati arrestati per estorsione su ordine del magistrato. Giunti alle 3 di notte nel centro di prima accoglienza di via Frugoni, sono apparsi da subito agitati e sono stati alloggiati in due camere separate con l’aiuto dei poliziotti. Ma a sorvegliarli è rimasta tutta la notte solo un’agente donna.

“Solo grazie alla professionalità, abnegazione e soprattutto al dialogo è riuscita a tenere testa fino alle ore 9 del mattino ai due arrestati, quando al Cpa di Genova è arrivato il cambio con i rinforzi – racconta Pagani -. Appena ricevuta la notizia, abbiamo contattato la collega, che è apparsa stremata dopo il turno notturno, provata per l’impresa che ha dovuto sostenere e soddisfatta per essere uscita indenne e aver concluso il turno e il compito assegnatogli”.

Non possiamo sempre sperare nei miracoli e nella fortuna – aggiunge il sindacalista -. Noi, lo ripetiamo, abbiamo fatto la diagnosi e individuato anche la terapia, speriamo in qualcuno che abbia la voglia e la competenza di somministrarla. Per questo ci appelliamo ancora una volta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e ai sottosegretari con delega al Dap e al Dgmc, rispettivamente, Andrea Delmastro delle Vedove e Andrea Ostellari, affinché aprano un confronto permanente con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale e si mettano in campo misure immediate parallelamente a un progetto di riforma complessivo – prosegue il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria -. Non è nelle nostre ambizioni quella di aprire un contraddittorio, ma siamo certi di poter fornire contributi costruttivi e utili all’individuazione di soluzioni urgenti e, nel contempo, di un non più rinviabile percorso riformatore, vogliamo lavorare e non rischiare la pelle“.

Ma il bollettino del giorno non si ferma qui. Ieri intorno alle 16, presso la terza sezione del carcere di Marassi di Genova, un detenuto con 585 eventi critici alle spalle, proveniente da Torino, dove aveva tentato di strangolare un altro poliziotto penitenziario, ha prima tentato di infilzare con un bastone il poliziotto poi lo ha aggredito con violenza. Soccorso e trasportato in ospedale, l’agente ha riportato una prognosi di 10 giorni.

Sono state ben 1.187 le aggressioni di detenuti nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria nei soli primi quattro mesi dell’anno, mentre 3.349 sono stati gli episodi di resistenza e ingiuria a pubblico ufficiale. “Numeri allarmanti e senza precedenti quelli appena comunicati dall’ufficio attività ispettiva e di controllo del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che certificano lo stato di degrado, di violenza e di difficoltà di gestione delle carceri”, nota Pagani. Con 221 aggrediti, è il distretto Toscana-Umbria a guidare la speciale classifica di inaudita violenza, seguito da Sicilia (161), Campania (130), Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta (128), Lazio-Abruzzo-Molise (101), Veneto-Trentino A.A.-Friuli V.G. (101), Lombardia (94), Emilia Romagna-Marche (80), Calabria (76), Puglia-Basilicata (58) e Sardegna (37).

“Dati, che seppur da comparare con la densità detentiva dei singoli distretti, dove l’incidenza del fenomeno potrebbe essere diversa rispetto ai numeri assoluti, restituiscono una fotografia di gravità inaudita di tutto il territorio nazionale. Peraltro, la Polizia penitenziaria è stretta fra l’incudine della violenza dei detenuti e il martello delle inchieste della magistratura, considerato che pressoché a ogni intervento necessario per ristabilire un minimo di ordine e sicurezza partono le denunce degli stessi autori dei disordini, molto spesso, nel solo tentativo di precostituirsi un alibi. Non è raro, ormai, che le donne e gli uomini del Corpo, solo per fare il proprio dovere, si sentano dire da ristretti che faranno la fine dei colleghi di Santa Maria Capua Vetere o di Reggio Emilia – prosegue il segretario della Uilpa Penitenziari -. Del resto, se si considerano anche 34 suicidi fra i detenuti e 4 nella Polizia penitenziaria, omicidi, stupri, violenze e traffici illeciti di ogni genere, il paragone delle odierne prigioni a teatri di guerra non sembra affatto esagerato. Allora è di tutta evidenza che una situazione emergenziale, anche per il sovraffollamento detentivo, sono 14mila i detenuti in più, e l’insufficienza di operatori, al Corpo di Polizia penitenziaria mancano 18mila unità, non possa essere efficacemente affrontata con misure e strumenti ordinari. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il governo Meloni e il Parlamento tutto ne prendano atto e varino un decreto carceri per affrontare le questioni preminenti e, parallelamente, si avvii un percorso di riforme complessive per l’intero apparato d’esecuzione penale e, particolarmente, per quello inframurario. Presto, nostro malgrado, si toccherà un punto di non ritorno”.