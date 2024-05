Omicidio Mahmoud, un altro malore per Tito e il processo in Corte d’assise viene subito rinviato

Genova. È cominciato questa mattina ma è stato subito rinviato il processo per l’omicidio di Mahmood il diciottenne egiziano ucciso e fatto a pezzi dai suoi datori di lavoro. In aula infatti non era presente uno dei due imputati: Tito, detenuto nel carcere di Cuneo, questa mattina è stato dichiarato dalla direzione sanitaria della casa circondariale in trasportabile. Successivamente è stato precauzionalmente ricoverato in ospedale.

Come ha spiegato il presidente della corte d’assise Massimo Cusatti Tito sarebbe in una sorta di stato catatonico e non avrebbe risposto ad alcuno stimolo verbale o fisico. Il giovane imputato delle efferato omicidio non è nuovo a questo tipo di malesseri. Già durante l’interrogatorio davanti alla Pm Daniela Pischetola prima della chiusura delle indagini aveva accusato un malore tanto che l’interrogatorio era stato sospeso. Secondo quanto ha preso non si tratterebbe di un problema fisico né psichiatrico ma di una sindrome di adattamento al carcere, Attacchi di panico per spiegarla in parole semplici. La mancata presenza di Tito che non ha potuto interloquire con il proprio legale Fabio Di Salvo ha tuttavia costretto il presidente Busetti a rinviare il processo. In aula invece era presenta Bob difeso dall’avvocato Salvatore Calandra.

Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Bob e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Tito accusati di aver ucciso il 23 luglio scorso il 18enne Mahmoud Abdalla e di averne mutilato il corpo. perché voleva lasciare il lavoro nella barberia che i due gestivano e denunciarli alla polizia perché si sentiva sfruttato. I due sono accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili oltre che di occultamento di cadavere.

Mahamoud sosteneva che in quella barberia di via Merano avevano contratti da 4 ore e ne lavoravano 12 e aveva molti stipendi arretrati per qualche migliaio di euro. E dopo la ‘ribellione del 18enne, un altro ragazzo aveva deciso di andarsene per la stessa ragione. Scatenando probabilmente anche per questo la rabbia dei suoi datori di lavori.

Secondo l’accusa nel pomeriggio del 23 luglio Tito e Bob avevano convocato in una trappola mortale il ragazzo che voleva il suo stipendio e voleva trovare un lavoro migliore. Lo hanno accoltellato a morte in quell’appartamento e poi, a bordo di un taxi, con il cadavere del ragazzo in una valigia sono andati a Chiavari e nella notte hanno portato il corpo sulla spiaggia, gli hanno tagliato la testa e le mani gettando i resti in mare. Per quell’omicidio Bob e Tito, sono stati arrestati grazie alle indagini dei carabinieri guidati da Michele Lastella, che hanno ricostruito meticolosamente i movimenti degli indagati prima e dopo il delitto anche grazie alle numerorissime telecamere di sorveglianza. I due sostanzialmente hanno ammesso il delitto seppur scaricandosi addosso a vicenda parte delle responsabilità . Tito in particolare ha detto che era stato il giovane a tirargli un pugno e che poi nella colluttazione sarebbe finito sopra il coltello, ricostruzione incompatibile con le lesioni riportate.

L’udieinza è stata rinviata al 13 giugno, per valutare le condizioni di salute dell’imputato.