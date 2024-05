Genova. Attenzione a chi percorre con un mezzo via Ferri, via Romairone, via Polonio e via Perlasca.

Alle 13.35 la polizia locale segnala la presenza di una sostanza oleosa.

Il tratto coinvolto è particolarmente lungo visto che riguarda tratti di strada da Rivarolo a Pontedecimo.

Nel frattempo è stata riaperta via Tea Benedetti in direzione mare dopo la chiusura per allagamenti.