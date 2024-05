Nuova diga, posato (in ritardo) il primo cassone. Ancora dubbi e polemiche sull’opera miliardaria

Genova. È stato posato ieri sera, con oltre 24 ore di ritardo rispetto agli annunci, il primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova. La cerimonia si era tenuta venerdì pomeriggio alla presenza del ministro Matteo Salvini e di tutte le autorità, ma le condizioni del mare hanno ritardato la manovra di affondamento, avvenuto grazie al riempimento con acqua e materiale lapideo. Nel frattempo il rimorchiatore Gianemilio, partito giovedì da Vado Ligure, ha continuato a girare davanti a Sampierdarena col blocco di cemento al seguito, non potendosi fermare per il rischio di finire travolto dal carico trasportato.

Una vicenda che rende l’idea di quanto sia complessa l’impresa, al di là delle celebrazioni. Per ognuno dei 94 cassoni che costituiranno i due terzi della nuova barriera a protezione delle banchine genovesi sono necessari 20 giorni di lavoro per la costruzione, 20 ore di navigazione dall’impianto di prefabbricazione al luogo del posizionamento, altre 18 ore per calarlo sul fondale e consolidarlo. Quello appena affondato misura 21,7 metri in altezza, 40 metri in lunghezza e 25 metri in larghezza, con un peso di 10mila tonnellate. Non è uno dei più grandi, dato che alcuni cassoni arriveranno fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza.

Intanto non si placa lo scontro politico sull’opera simbolo del Pnrr, ad oggi finanziata con 1,3 miliardi di euro, che in realtà non beneficerà di fondi europei in senso stretto. Altre tre interrogazioni parlamentari saranno presentate nelle prossime ore dai deputati del Pd Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Valentina Ghio. Nel mirino ci sono i dubbi espressi dall’Autorità portuale sul mancato completamento dei test sui campi prova, necessari per verificare l’efficacia delle colonne di ghiaia (ne sono previste in tutto 70mila) che dovranno consolidare il fondale sotto gli scanni di imbasamento. Ma c’è anche il tema dei ritardi, circa sette mesi sul cronoprogramma, nonostante Salvini avesse detto pochi giorni fa che tutto procede nei tempi previsti. E tuttavia a Genova ha sottolineato che bisogna “accelerare”.

Sullo sfondo restano i rilievi dell’Anac sulle presunte irregolarità nella procedura di assegnazione del mega appalto al consorzio PerGenova Breawater guidato da WeBuild, le possibili indagini della Procura europea e quelle della Procura di Genova, che non hanno acceso i fari direttamente sulla diga, ma hanno comunque dipinto un quadro opaco che emerge dalle intercettazioni telefoniche, soprattutto sulla cosiddetta “variante Spinelli” ancora in via di autorizzazione definitiva. Una serie di incognite che non è stato possibile chiarire venerdì, visto che nessuna delle personalità intervenute all’evento di Palazzo San Giorgio (né Salvini, né Salini né tantomeno i commissari Bucci e Piacenza) ha permesso ai giornalisti di porre domande.

Intanto, per la realizzazione delle prossime colonne sommerse, nei prossimi giorni è previsto il potenziamento dei macchinari impiegati con la messa in opera di una grande chiatta, tecnicamente una barge, che affiancherà il pontone già in uso, triplicando la produzione settimanale delle colonne. Sono in corso intanto anche le lavorazioni per la barriera di protezione del cantiere di Vado Ligure, composta a sua volta da 5 cassoni, affiancati l’uno all’altro, di dimensioni più contenute rispetto a quelli che andranno a formare lo sbarramento principale. Continuano poi le attività di bonifica bellica in acque profonde, che saranno completate entro l’estate