Nuova diga, Lista Toti: “Immagine della Liguria che va avanti”. M5s: “Opere in ritardo per colpa vostra”

Genova. Si riaccende lo scontro politico nella giornata della seconda cerimonia per la nuova diga foranea di Genova: un anno fa per la prima gettata di ghiaia, oggi per la posa del primo cassone (un po’ in ritardo sulla tabella di marcia). Sullo sfondo ancora il terremoto giudiziario che ha travolto la Regione e il porto.

“Importantissime e apprezzate le parole del ministro Matteo Salvini e del viceministro Rixi, che oggi a Genova hanno voluto ribadire due concetti fondamentali. Intanto che la Diga, che ha vissuto un importante momento con la posa del primo cassone, non si ferma, come non si ferma la Liguria. E un sentito grazie agli esponenti del governo anche per aver voluto ricordare l’importanza del lavoro fatto dal governatore Giovanni Toti, riconosciuto come protagonista del rinascimento maestoso di questa regione. Parole che confermano l’identità di vedute e la grande coesione della coalizione di centrodestra”, intervengono Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e il capogruppo in Regione, Alessandro Bozzano.

“La posa è l’immagine chiara di una Liguria che vuole e può andare avanti – prosegue Cavo, oggi intervenuta come deputata -. Partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’opera ha significato essere dalla parte di chi dice sì e si oppone a chi strumentalizza questo momento per alzare il coro del no e dello stallo. Noi siamo dalla parte di chi vuole costruire e non demolire. Lo siamo sempre, con il presidente Toti, e continuiamo a seguire quel percorso che ha portato alla crescita della nostra Regione e che oggi, con l’avvio di questo progetto, consentirà al porto di Genova di accogliere le grandi navi. Uno sviluppo illustrato da numeri chiari (quasi due milioni di Teu in più), evitando l’asfissia che avrebbe colpito lo scalo nel giro di vent’anni e pensando con visione alle prossime generazioni”.

Polemica invece la Cgil: “Esattamente un anno fa a Palazzo San Giorgio si svolgeva la cerimonia della posa della prima pietra della nuova diga foranea del Porto di Genova. Oggi ci risiamo, anche se a essere posata non è una pietra ma un cassone: il primo di circa un centinaio e, se queste sono le premesse, ci aspettiamo che le inaugurazioni non lascino tempo alla realizzazione dell’opera che ha già accumulato ritardi importanti. Nemmeno l’inchiesta che sta sconvolgendo la Liguria è riuscita a mettere un freno alla politica degli annunci nella quale l’immagine diventa sostanza e oggi a tenere banco è l’ennesima cerimonia. Eppure il ministero delle Infrastrutture avrebbe molto da fare, a maggior ragione in un momento in cui ci sarebbe bisogno di decisioni politiche per garantire la piena funzionalità delle istituzioni e il governo dei processi economici e degli appalti. Bisogna garantire la funzionalità del porto e delle opere che sono in corso e le migliaia di lavoratrici e lavoratori che vi gravitano. In una fase di transizione così delicata dove c’è bisogno di certezze, ci aspettiamo di essere convocati, non per assistere ad una cerimonia, ma per un confronto tra il ministero e le parti sociali: Genova e la Liguria meritano di più ed è arrivato il momento di affrontare le sfide del futuro con la necessaria serietà.

All’attacco anche il Movimento 5 Stelle: “L’avanzamento dei lavori dello Scolmatore del Bisagno, vitale per mettere Genova in sicurezza, è fermo al 5%. Il Terzo Valico è bloccato. La diga è in ritardo di quasi 7 mesi e comunque, per stessa ammissione dell’Autorità di sistema portuale, non sono mai state eseguite le doverosissime prove geotecniche per la posa dei cassoni su fondali ritenuti instabili da illustri esperti internazionali come Piero Silva. La Gronda è stata inaugurata svariate volte e mai è partita (ma meglio così, perché ormai il progetto è superato e serve una decisa revisione). Il nodo ferroviario va avanti a singhiozzo. Esattamente, di cosa stanno parlando media e politici amici di Toti, Bucci & C.? Informiamo lor signori che i lavori per le opere di Genova e della Liguria non sono fermi perché è stato fermato il presidente di Regione. I lavori sono al palo proprio perché alla guida della Regione ci sono questi personaggi, che non mollano la poltrona condannando la Liguria all’immobilismo. Scommettiamo che appena se ne andranno i lavori riprenderanno?”.