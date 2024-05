Nuova diga, la Regione potrà indebitarsi per 57 milioni. L’opposizione: “Errore sulle spalle dei liguri”

Genova. La Regione Liguria potrà contrarre un mutuo da 57 milioni di euro per garantire la completa copertura finanziaria sulla seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova. È la norma principale contenuta nel disegno di legge omnibus approvato oggi dalla maggioranza in consiglio regionale (17 voti favorevoli e 12 contrari) tra le polemiche dell’opposizione. È stato bocciato un emendamento proposto dal Pd per abrogare l’articolo “in considerazione del fatto che sulla variante da realizzare manca la valutazione di impatto ambientale e non sono stati approfonditi e verificati i problemi sollevati sui costi e sulle tecniche di costruzione”.

La giunta mette così al riparo l’accorpamento delle fasi costruttive dell’opera, necessario per realizzare la cosiddetta variante Spinelli, studiata per dare più spazio alle banchine del porto di Sampierdarena. Il contributo della Regione sarà marginale, quindi l’ente potrà ridurre il proprio apporto in virtù dei ribassi d’asta, “fino al totale valore del contributo medesimo”. In caso di contrazione del mutuo completo, oltre ai 57 milioni la Regione dovrà accollarsi più di 3,2 milioni di interessi passivi all’anno nel 2025 e 2026.

L’opera ha un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro ed è finanziata per 1,223 miliardi con fondi statali tra cui Piano nazionale per gli investimenti complementari, Fondo infrastrutture e legge 56 del 2024. La differenza, pari a 77 milioni di euro, viene coperta con la legge approvata oggi che libera risorse per 57 milioni a carico della Regione Liguria e 20 milioni a carico dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Intanto è stato confermato proprio oggi che il 24 maggio nel pomeriggio verrà posato davanti a Sampierdarena il primo cassone, prefabbricato a Vado Ligure, alla presenza del ministro Matteo Salvini. Si tratta di un parallelepipedo a base trapezoidale alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25 metri che verrà adagiato alla profondità di 20 metri. Il terreno sottostante è stato consolidato da 280 colonne di ghiaia lunghe 6 metri. Indiscrezioni raccontano però di una preoccupazione da parte di Autorità portuale in merito ai ritardi sulla costruzione e a test mancanti per il posizionamento dei cassoni sul fondale.

“Diamo seguito a un decreto legge del 2018 che individuava le opere strategiche per il rilancio di Genova – ha spiegato il presidente ad interim Alessandro Piana -. Stiamo ottemperando a impegni presi con Mit, Mef, Autotià portuale e commissario straordinario. L’opera ha un cronoprogramma molto preciso, il commissario intende andare a bando entro giugno, ci sono scadenze ben precise. Non c’è stato bisogno di compattarci. È un’occasione storica per il rilancio della portualità italiana, ci mancherebbe altro che abbiamo titubanze e creiamo un ulteriore stallo. Una volta tenuto fede a questo impegno, procederà il commissario straordinario ad appaltare l’opera”. Piana ha ricordato che quella votata “è la disponibilità ad accendere un mutuo, potrebbe anche non essere acceso. Ci piace pensare che la diga è dei liguri, non è di destra né di sinistra, tantomeno di qualche operatore in particolare”

Il capogruppo del M5s Fabio Tosi ha invitato la giunta a ritirare il provvedimento: “Come potete pensare di far impunemente passare quest’articolo quando anche questa maggioranza potrebbe cadere da un momento all’altro? Credete davvero sia opportuno indebitare la Liguria alla luce delle gravissime accuse al presidente e dei rilievi dell’Anac che non depongono a suo favore? Oltre a essere politicamente scorretto portare un mutuo da 57 milioni i cui interessi stratosferici ricadranno sui liguri, siamo sempre più convinti che questa somma serva a sostenere l’impennata dei costi. La diga si deve fare ma non a tutti i costi, non sottoscrivendo un debito al buio di cui i contribuenti saranno obbligati a pagare interessi milionari”.

“Qualcuno pensa che questa legislatura possa andare avanti come se non fosse vero che il presidente Toti è agli arresti domiciliari – ha aggiunto Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. Il centrodestra ci etichetta come quelli contrari alle opere a prescindere. Si sbagliano: noi siamo favorevoli e supportiamo lo sviluppo della regione se è affiancato alla legalità, al rispetto delle procedure, alla tutela dell’ambiente e a condizione che vengano coinvolti i territori. Finanziare oggi i 57 milioni di euro per i lavori della variante della nuova diga è sbagliato perché sono ben evidenti i limiti progettuali e ambientali dell’opera. La maggioranza si assume oggi la responsabilità politica di un’opera che rischia di pesare drammaticamente sulle spalle delle future generazioni”.

“Noi non siamo contro la diga, ma esiste un progetto alternativo che si potrebbe terminare in 4-5 anni. Siamo contrari a un’opera decisa a bordo di uno yacht con un imprenditore che ha finanziato la campagna elettorale del centrodestra – è intervenuto Ferruccio Sansa, consigliere dell’omonima lista -. Se ritenete che sia io un nemico delle grandi opere allora votate sì perché può darsi che abbiate ragione voi. Io ho il dubbio che queste decisioni siano prese nell’interesse di WeBuild. Non si è mai visto che gli extra costi siano sulle spalle del pubblico, sono sempre sulle spalle di chi costruisce. Faremo di tutto perché non si arrivi tra 15 anni a un’opera inutile che ci costerà 3 miliardi di euro. Siamo contro questa diga perché crediamo che sia un monumento a ciò che la politica non deve essere, una politica che invece di seguire la volontà popolare segue il denaro”.

Sergio Rossetti di Azione ha chiesto invano il rinvio della pratica: “La responsabilità delle forze del centrodestra è quella di non aver voluto fare il Piano regolatore portuale e quindi di chiarire quale fosse la funzione della nuova diga foranea. Fare sì che il pubblico entri nella concorrenza degli operatori di Vado e di Spezia consentendo a chi opera nel porto di Genova di fare un’unica piattaforma per contenitori e ridurre il porto di Genova a un porto monomerce è profondamente sbagliato. Sacrificare le rinfuse non ha senso sul piano economico e dei traffici portuali. Non solo per Genova, ma per tutto il Paese. Chiedere il rinvio del mutuo in attesa di sapere se ci sono modifiche poste a valle della verifica ministeriale non vuol dire bloccare l’opera ma fare le cose per bene”.

“Tutta questa discussione si potrebbe fare se non ci fosse un presidente agli arresti domiciliari – ha sottolineato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Questo finanziamento vi serviva per confermare che voi siete quelli che le opere le portano avanti. Ma voi non avete più la credibilità politica per sostenere un’iniziativa come questa, politicamente la legislatura è conclusa”. “Il centrodestra sulla diga va avanti contro gli interessi della comunità e dei liguri. Incurante del terremoto che ha colpito la Regione e delle osservazioni sollevate da Anac, Ministero e Autorità portuale la maggioranza in Regione prosegue per un taglio di nastro in più, dimenticando la sicurezza dell’opera e la trasparenza delle procedure. È questo che compromette la realizzazione, non il rispetto delle regole”, aggiunge il segretario e consigliere Davide Natale.

“Non sono un tecnico, sono chiamato ad assumermi responsabilità perché si possa fare seconda fase. C’è chi si assume la responsabilità e chi dice ma non lo fa”, ha replicato Claudio Muzio di Forza Italia. “La diga – ha aggiunto il capogruppo della Lega Stefano Mai – serve ai genovesi, serve al Paese, è il progetto più importante del Pnrr, porterà grandi navi e un grande sviluppo al Nord Italia al Nord Europa”. La consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo ha ricordato che si tratta solo di un’autorizzazione a contrarre il mutuo e che lo stanziamento potrebbe non essere necessario coi ribassi d’asta.