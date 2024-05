Nuova diga, il 24 maggio confermato l’evento con Salvini per la posa del primo cassone

Genova. Si terrà venerdì 24 maggio l’evento per celebrare la posa del primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova. A confermarlo ufficialmente, dopo il rincorrersi di notizie contrastanti, è il ministero dei Trasporti che annuncia la presenza di Matteo Salvini in città nel pomeriggio proprio per questo appuntamento. Nel frattempo oggi in consiglio regionale si consuma lo scontro politico sul mutuo da 57 milioni che la Regione Liguria intende contrarre per sostenere l’accorpamento delle due fasi costruttive, la controversa variante Spinelli.

La cerimonia – ancora da definire nei suoi contenuti – è rimasta in dubbio fino all’ultimo visto il terremoto giudiziario che ha decapitato il vertice della Liguria gettando ombre anche sul progetto della diga, peraltro già sotto i riflettori dell’Anac che aveva evidenziato irregolarità nelle procedure d’appalto.

Il primo cassone prefabbricato è stato varato il 16 maggio nel porto di Vado Ligure, tramite l’impianto Dario. Si tratta di un parallelepipedo a base trapezoidale alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25 metri che verrà adagiato alla profondità di 20 metri davanti alla Sampierdarena. Il terreno sottostante è stato consolidato da 280 colonne di ghiaia lunghe 6 metri. Indiscrezioni raccontano però di una preoccupazione da parte di Autorità portuale in merito ai ritardi sulla costruzione e a test mancanti per il posizionamento dei cassoni sul fondale.

Ma, al di là dell’inchiesta della Procura di Genova, sulla diga (e non solo) incombe la commissione ispettiva del ministero dei Trasporti che avrà al compito di verificare l’eventuale illegittimità di alcuni atti, anzitutto quelli relativi alle concessioni, ma anche quelli legati alle opere in corso. A quel punto il rischio concreto è che alcune partite si blocchino per lungo tempo, anche perché oggi Palazzo San Giorgio è guidato da un commissario indagato (Paolo Piacenza) e la nomina di un nuovo presidente è bloccata dall’arresto di Giovanni Toti, che non può dare l’intesa necessaria finché si trova ai domiciliari.

Scontato oggi il via libera dell’aula di via Fieschi ai 57 milioni (più oltre 3 milioni di interessi) dopo il pressing del commissario straordinario Marco Bucci: “Al fine di concludere i lavori della parte B con un anticipo di quattro anni rispetto al progetto originario, è assolutamente necessario che venga completato il finanziamento di 350 milioni al cui ammontare manca ancora l’ultima parte, pari a 57 milioni (4% del costo totale della Diga), a carico di Regione Liguria, a garanzia della realizzazione e del completamento del secondo lotto. Confidiamo, dunque, che il Consiglio regionale della Liguria deliberi questo finanziamento nell’interesse della città di Genova, dei liguri e dell’intero sistema Paese. Fermare i lavori della diga significa fermare lo sviluppo del nostro territorio e la competitività dell’Italia”.