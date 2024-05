Nucleare, Bucci lancia Genova: “Possiamo essere protagonisti in questa partita”

Genova. “Sono passati quasi quarant’anni dal referendum, e in questi decenni la scienza è andata avanti. Per questo motivo oggi ha nuovamente senso parlare di nucleare, perché è la strada migliore per completare la decarbonizzazione del nostro paese e del mondo. Genova vuole essere protagonista in questa prospettiva e vuole giocare un ruolo importate in questa partita“.

Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, oggi presente al convegno tenutosi a palazzo Tursi e organizzato dalla lista Vince Genova dal titolo: “Il nucleare di nuova generazione: una necessità per il Paese, un’opportunità per Genova”, durante il quale si sono affrontati i temi legati alle nuove tecnologie e alla ricerca sul nucleare nella prospettiva di un rispondere alle esigenze di energia sempre in crescita.

“I temi dello sviluppo sostenibile, del benessere e della crescita compatibile dei cittadini e dei territori sono centrali nel dibattito pubblico, politico e amministrativo nazionale – ha sottolineato Paolo Gozzi, capogruppo di Vince Genova e promotore dell’incontro – Nonostante il recente miglioramento della situazione economica, Genova ha necessità – ed è in grado – di invertire il lungo processo di deindustrializzazione vissuto fino a qualche tempo fa. Ciò è possibile investendo su settori che hanno prospettive di mercato e disponendo di aziende competitive”.

Un settore, quello della ricerca nucleare, che ha visto Genova in protagonista negli anni 80 del secolo scorso, fino ai famosi referendum abrogativa del 1987, indetti sull’onda lunga del disastro di Černobyl dell’anno precedente: “Nella nostra città Ansaldo impiegava nel settore almeno 2mila addetti tra ingegneri e tecnici, di altissima specializzazione – ha ricordato Giovanbattista Patalano, responsabile business development di Ansaldo Nucleare, tra i relatori del convegno – oggi in questo settore ne abbiamo solamente un centinaio”.