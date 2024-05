Genova. “Bisognerà tenerne conto. Questo è quello che abbiamo pensato fin dalla domenica mattina, quando ci siamo resi conto di quanto fatto la sera prima. Il Buridda è sempre stato un luogo di sperimentazioni, aperto e sempre attraversato dai cambiamenti; in quasi 21 anni sono innumerevoli le realtà e le persone che lo hanno animato, differenti le esperienze politiche di cui è stato strumento di lotta, sempre nella direzione dell’autogestione collettiva, del rispetto reciproco e dell’autocritica. E non potevamo non riversare per le strade questi aspetti, con una street parade sui generis fatta di concerti live, su un palco viaggiante che ha trasformato 4 piazze di questa città in 4 zone liberate, dove passare ore a godersi musica dal vivo di gruppi musicali della scena undergroud completamente gratuito”.

Queste le parole di commento degli antagonisti e delle antagoniste del Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda alla grande street parade organizzata lo scorso sabato, tra il pomeriggio e la serata, nelle strade di Genova, alla quale hanno partecipato centinaia di persone, almeno duemila secondo gli stessi organizzatori. Una manifestazione organizzata per portare in piazza tutta l’eterogeneità di un luogo unico in città e che oggi, ancora una volta, vive l’incombenza di uno sgombero.

L’iniziativa è stata molto colorata e partecipata da giovani – e meno giovani – che in questi anni hanno frequentato gli spazi fisici e politici offerti dal Buridda: “Lo abbiamo fatto stando attent* alle persone che hanno attraversato queste piazze, garantendo una zona safe dove chi avesse avuto bisogno avrebbe trovato generi di conforto e uno spazio di cura. Lo abbiamo fatto con la rabbia per quanto succede nella nostra regione vittima dello sciacallaggio indiscriminato di politici conniventi e (im)prenditori senza scrupoli, mentre provano a criminalizzare il dissenso e sgomberare tutti gli spazi liberati. Questo lo abbiamo voluto ribadire con una azione simbolica che ci ha visto rovesciare davanti al palazzo della regione migliaia di fiches e affiggere uno striscione con su scritto “non vi giocherete il nostro futuro” e la deposizione di una colonna infame chr racconta le geste indegne dei potenti locali. La città per una notte è diventata una grande Buridda: oltre 2000 persone che hanno attraversato la street e le piazze liberate per i concerti live”.

Una iniziativa che ha quindi raccolto una adesione non scontata per una città come Genova che da tempo attraversa una “crisi di partecipazione” che va di pari passo alla crisi di identità economica, sociale e politica. “Di questo bisognerà tenere conto quando Rettore e Aliseo vorranno procedere con lo sgombero. Non basterà nascondersi dietro ai soldi del Pnrr per giustificare un dormitorio inutile. Chi risponderà alle richieste di spazi, cultura alternativa, socialità demercificata quando non ci saranno più spazi sociali autogestiti in città?”.

Oltre duemila persone alla manifestazione del Buridda

“Noi non molliamo di un centimetro – concludono – continuiamo a promuovere un’idea di spazio in controtendenza con quella chiusa e securitaria proposta come modello sociale. Continuiamo a liberare edifici e terreni dalla speculazione (privata, statale o mafiosa) trasformandoli in luoghi aperti, continueremo ad abbattere i confini prestabiliti tra dentro e fuori, tra produttori e consumatori, tra politica e dimensione sociale. Lo faremo insieme a molti altri spazi occupati, assegnati e autogestiti delle altre città con cui siamo in rete e che hanno dimostrato un’unione di intenti e dall’unione dei quali traiamo forza nel dissenso. Occupare è una licenza po-etica nel grigiore cittadino”.