“No in costume, scalzi o a torso nudo sul lungomare”, scatta l’ordinanza per il decoro a Camogli

Camogli. Giro di vite per i piacioni di tutto il mondo che ogni anno, in estate, sbarcano a Camogli: il sindaco del borgo marinaro, infatti, ha firmato un’ordinanza che vieta a tutti di passeggiare e sostare sul lungomare e nei pressi del porticciolo a piedi scalzi, torso nudo e in costume da bagno.

Il documento parte dalle premesse che “con l’inizio della stagione turistica si assiste ad un esponenziale incremento di popolazione con intensi flussi turistici e l’elevata presenza di turisti sul territorio comunale conduce sovente, come accertato negli anni precedenti, a situazioni e condotte che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro, l’immagine e la vivibilità del Comune. Tra i comportamenti contrari al decoro urbano si evidenzia in modo particolare la circolazione sul territorio comunale in costume da bagno, a torso nudo e/o scalzi. Tali condotte sono foriere di tensioni interpersonali e disagio sociale, spesso oggetto di numerose lamentele avanzate da cittadini residenti, nonché dagli stessi turisti”.

Per questi motivi, quindi, fino al 31 ottobre 2024 “è vietato circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o senza calzature in tutto il centro cittadino ivi compresa Via Garibaldi e l’area portuale”. Pena? Una multa che potrà arrivare a 500 euro: oltre che mezzi nudi, quindi, anche spennati. Turisti troppo esuberanti siete avvisati.