New Racing for Genova attesa ai rally del “Taro” e del “Grappolo”

Genova. Archiviata con soddisfazione la partecipazione al Rally Storico delle Valli Cuneesi di Sandro Rossi e Fulvio Gangi, con la Peugeot 309 Gti della coppia savonese che ha chiuso al tredicesimo posto assoluto ed al primo nella Classe d’appartenenza, la scuderia New Racing for Genova sposta ora la propria attenzione sui due impegni di livello previsti nel prossimo fine settimana, il 30° Rally Internazionale del Taro e l’8° Rally Il Grappolo.

Rally Internazionale del Taro – A Bedonia, nel parmense, dove sabato e domenica si correrà il secondo appuntamento dell’IRCup (International Rally Cup), saranno tre gli equipaggi della New Racing for Genova in lizza, ognuno dei quali pronto a darsi battaglia nella propria Classe d’appartenenza ed a raccogliere punti per questa serie. Si tratta di Matteo Ceriali – Iacopo Innocenti (Renault Clio – Super 1600), dei coniugi Michele Guastavino – Laura Bottini (Peugeot 208 – Rally4) e di Nicola Morlacchi – Debora Fancoli (Renault Clio – Rally5).

Rally Il Grappolo – Partecipazione massiva della New Racing for Genova, sabato e domenica, alla gara di San Damiano d’Asti, valida per la Coppa Rally di Zona 2 di cui è la seconda prova. Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro sarà in lizza con ben undici vetture, tre delle quali appartenenti alla Classe “regina”, la Rally2-R5: sono le Skoda Fabia di Federico Gangi – Luca Pierani, con il pilota savonese chiamato a confermare la prestazione del rally Valle Arroscia, e di Alberto Biggi – Alice Caprile e la Citroën C3 di Maurizio Rossi – Francesco Pezzoli.

Nella R4, invece, attesa per la Mitsubishi Lancer Evo X di Massimo Garbarino e Valentina Carmignano mentre Luigi Fogliati e Tiziano Pieri (Renault Clio) sono pronti al confronto tra le vetture Super 1600. L’affollata e combattuta Classe Rally5 vedrà in gara tre Renault Clio del sodalizio genovese, quella dei giovani Matteo Solis – Serena Terrile e le due dei veterani Davide Craviotto – Fabrizio Piccinini e Ennio Bini – Giordano Bruno. I fidanzati Nicolo Franca – Alessia Beroldo (Peugeot 106) sono chiamati a farsi valere in Classe A5 mentre Lorenzo Lanteri, anche lui con la 106 e occasionalmente con Fabio Albertazzi, cercherà l’exploit nella N2. Luca Torrisi – Walter Morando (Fiat Seicento), infine, sono pronti a misurarsi nella numerosa Classe A0.