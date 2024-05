Aggiornamento ore 19.45: L’incendio è sotto controllo, ma l’intervento di bonifica è ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite dalla cucina di una abitazione per poi propagarsi al resto della casa e interessando anche l’abitazione soprastante. Sono due le famiglie al momento evacuate.

Genova. Una densa colonna di fumo si è levato pochi minuti fa nel cielo di Nervi, nel levante genovese. Ad originarla un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione di un palazzo di via Oberdan.

Al momento sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno provando a domare le fiamme che avrebbero distrutto l’abitazione.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato necessario l’intervento dei medici del 118 per una persona – una donna di circa 50 anni – rimasta lievemente intossicata dal fumo. Non sarebbe in pericolo di vita

guarda tutte le foto 6



Incendio in una abitazione di Nervi

Notizia in aggiornamento