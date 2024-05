Animali, prodotti tipici, musica e impegno sociale: torna la Fiera del Bestiame di Struppa

Genova. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi della Va Bisagno, vale a dire la Fiera del Bestiame di Struppa a cura del Comune di Genova, assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine e grazie alla organizzazione del Municipio IV Media Val Bisagno, assessorato alla Cultura del Municipio IV Media Val Bisagno

Una edizione, quella di quest’anno, che riprende la tradizionale formula affermatasi negli anni, insieme a importanti novità: a fianco alle esposizioni di animali – tra cui cavalli, asini, muli, bovini, ovini e cani – e agli eventi, questa edizione si contraddistingue per un rinnovato impegno sociale grazie alla presenza dei volontari della Fidas per la raccolta del sangue.

“Tre giorni intensi – dichiara l’assessora Paola Bordilli – nati dalla passione e dall’impegno dell’amministrazione comunale e dei tantissimi volontari, che si sono profusi per rendere questi tre giorni davvero speciali. Una fiera che coniuga la parte commerciale con quella degli allevatori che ho fortemente voluto al nostro fianco per avvicinare i cittadini alla scoperta e alla conoscenza di questo importante comparto. Stiamo in questi anni lavorando molto alla valorizzazione delle tradizioni della Val Bisagno, segno di una continua attenzione alla logica policentrica della nostra città”.

“Per noi la fiera del bestiame è un appuntamento importante – dichiara il presidente del Municipio IV Maurizio Uremassi – che riesce a coinvolgere ogni anno sempre più cittadini, e soprattutto famiglie, grazie all’offerta che spazia tra prodotti agricoli, allevamento, mercati, gastronomia, e intrattenimento. Mi piace ricordare che è anche un appuntamento tradizionale, visto che l’attività principale degli abitanti delle frazioni di Struppa è stata, infatti, per secoli quella agricola e i suoi prodotti erano considerati tra i migliori dell’intera zona genovese, dal basilico, alle olive, dagli ortaggi al vino”.

“E’ sicuramente uno degli eventi più attesi per il nostro territorio ma anche per tutta la città – sottolinea Angela Villani, assessore alla Cultura del Municipio IV – un’occasione di festa ma anche di impegno sociale, che come assessore anche ai Servizi alla Persona del municipio, nonchè donatrice da tanti anni, ho voluto darne importanza in questa sentita manifestazione grazie alla presenza dei volontari per donazione del sangue, per la prima volta presenti alla Fiera. Una novità che come assessore e cittadina della Val Bisagno ho fortemente voluto, per dare un valore diverso all’edizione di quest’anno. E poi ci sarà il divertimento per tutti, grandi e piccini, e spazio agli esercenti del territorio. Il modo migliore per salutare l’estate oramai alle porte”

“Anche quest’anno – dichiara il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua – la fiera del bestiame di Struppa riesce a legare insieme gli aspetti della realtà agricola, con quelli imprenditoriali e con le produzioni tipiche dell’enogastronomia, senza dimenticare la formazione e la divulgazione didattica per grandi e bambini, all’interno di un territorio, la Val Bisagno, che va tutelato e protetto. È bello che prosegua questa tradizione, che si colloca negli obiettivi dell’Amministrazione di tutela delle nostre vallate”.

La Fiera del Bestiame si svolgerà nelle giornate del 1 e 2 giugno, all’interno dell’area Chiappella, dalle 10 alle 21,30. Il programma prevede: esposizione e presentazione dei capi bestiame, 80 in tutto, cavalli, pony, bovini, ovicaprini, un lama, conigli da compagnia e cani. Si terranno poi dimostrazioni equestri con prove di abilità dei cavalieri, accompagnate da attività agricole; il “battesimo della sella” dedicato ai bambini, attività di animazione con visite guidate e stand formativi per l’educazione del cane, a cura del Centro Equestre Il Colore dei Sogni SSD – Società Ippica del Bardigiano – ASD Gli amici della Colletta – Azienda Agricola Michele Righetti – Azienda Agricola Villamezzana. Tutto in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte Liguria.

La festa inizierà venerdì 31 maggio, dalle 19,30 alle 22 con una “pizzata” in piazza organizzata dall’Associazione circolo Genoa Club Sardelli e alle 21 il concerto – organizzato sempre grazie all’impegno del Municipio – della Banda Martinelli, che proporrà un repertorio 70-80.90.

Sabato 1° giugno dalle 14 alle 17.45 autoemoteca Fidas Genova, a disposizione di tutti i donatori. A cura della Gau, dalle ore 15,30 alle 18 attività sportive per bambini e alle ore 20.30 partenza da Corte Lambruschini della 51esima Traversata della Valbisagno. Durante la giornata, nel pomeriggio, a tutti i bambini partecipanti il Municipio offrirà la merenda.

Domenica 2 giugno dalle 8 in via Struppa la tradizionale fiera comunale di Struppa, con esposizione di merci varie e prodotti tipici locali e “Struppa in Festa” il mercatino del Civ Il Girasole con animazione musicale in strada. Dalle 9 sarà possibile ammirare anche l’esposizione di aeromodelli relativi alla storia d’Italia – a cura dell’associazione Arma Aeronautica -Aviatori d’Italia – Sez. Genova e l’esposizione di motoveicoli storici Guzzi, a cura dell’associazione Moto Guzzi. Sempre domenica dalle 15,30 alle 16,30 sfilata canina, a cura dell’Associazione Archipet (iscrizioni dalle 14 alle 15) che terminerà con la premiazione dell’amico a quattro zampe più votato; dalle 15,30 “Arte e Riciclo” a cura dell’Associazione Il Leccio, con esposizione di manufatti e di abiti. Esibizioni e laboratori di danza a cura dell’Associazione Ali per la Danza e dalle 21 nuovo concerto dedicato al ballo liscio con Rosy e Francesco Bang Bang.