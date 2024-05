Muore tra le lamiere del furgone dopo lo schianto in A10: la vittima è un albergatore e musicista ligure

Savona. Una inchiesta aperta dalla Procura savonese, per ora di carattere conoscitivo, senza indagati o ipotesi di reato, sull’incidente mortale avvenuto ieri mattina in A10 nel tratto di galleria tra Andora e Albenga, in direzione Savona, costato la vita ad un 46enne di Diano Marina, l’albergatore e musicista Valerio Abbo.

Il fatale sinistro autostradale si è verificato pochi minuti dopo le 11.00. Stando a quanto accertato ad ora, il conducente di un furgoncino modello Porter ha tamponato un autoarticolato, al chilometro 84+500, mentre si trovava in quel momento incolonnato: il furgoncino sarebbe rimasto “schiacciato” sotto al mezzo pesante.

Per Abbo inutile ogni tentativo di soccorso: il conducente del furgoncino è deceduto sul posto per i gravi traumi riportati nel violento impatto. Gli agenti della Polstrada hanno operato per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Forse un lieve malore, oppure una distrazione del conducente, all’origine del tamponamento, tuttavia sono ancora in corso i riscontri investigativi e la stessa Procura attende l’esito finale delle indagine in merito al fascicolo aperto sull’incidente. Ad ora, comunque, dai primi rilevi e testimonianze raccolte non ci sarebbero responsabilità sul decesso.

Quarantasei anni, musicista Abbo era molto conosciuto a Diano Marina non solo per la sua attività turistica ma anche per la sua passione per la musica: suonava la chitarra ed era la voce della “Premiata Banda”.

Molti i messaggi di cordoglio di amici e di chi lo conosceva tra cui anche quello del sindaco di Diano Marian Cristiano Za Garibaldi «Valerio, il destino oggi è stato davvero troppo crudele per te e per la tua famiglia».