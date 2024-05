Muore al San Martino durante un intervento chirurgico, la procura dispone l’autopsia

Genova: La Procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo di una donna di 70 anni deceduta il 29 aprile all’ospedale San Martino di Genova.

La donna, di nazionalità albanese, ricoverata in ginecologia, era stata operata per l’asportazione di una massa pelvica. Durante l’intervento tuttavia sarebbero sorti problemi. Le condizioni della donna sono precipitate ed è stata trasferita in rianimazione dove è morta intorno alle 19.

E’ stato lo stesso ospedale San Martino, come da prassi, a informare la procura di Genova del decesso. Il sostituto procuratore Giancarlo Vona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Dopo che in queste ore sarà completata l’identificazione di medici e infermieri che hanno preso parte all’intervento, darà l’incarico al medico legale Luca Vallega per l’esame autoptico che sarà svolto in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici degli indagati per accertare le cause della morte della settantenne e ipotizzare eventuali responsabilità da parte del personale ospedaliero

“L’ospedale è a completa disposizione delle autorità competenti per agevolare lo sviluppo delle indagini” fa sapere la direzione del San Martino.